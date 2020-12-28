Популярная украинская певица впервые призналась, что муж "купил ее"

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Любовь Блажко
Популярная украинская исполнительница Оля Цибульская тщательно скрывает свою личную жизнь от общественности. Стоит отметить, что настолько тщательно, что поклонники даже не знают, как зовут ее супруга. Если на ее странице и появляются общие фотографии с любимым, то на них не видно его лица.
Оля Цибульская. Фото: rbc.ua
Такое поведение и осторожность сама певица объясняет тем, что однажды у нее была неприятная ситуация в личной жизни, после чего она больше не хочет ее повторять. Тем не менее, бывают все же исключения, когда Оля рассказывает фанатам о муже. Так, знаменитость поделилась историей, когда он подготовил ей просто невероятный сюрприз – "купил" ее.
Директору, конечно же, ничего не оставалось, как принять заказ и проверить, поступили ли деньги на счет. Но никто на тот момент даже догадаться не мог, что заказчиком окажется любимый Оли.
Артистка была очень растрогана, когда ровно в 22.00 вышла в зал, а там сидели все ее родные. Тогда она и поняла, кто был ее заказчиком. Певица признается, что это был один из самых лучших сюрпризов в ее жизни, ведь в тот вечер она смогла по-настоящему отдохнуть и насладиться временем с самыми близкими людьми.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, украинская певица удивила откровенным снимком. Известная украинская исполнительница Анастасия Приходько приятно ошеломила своих поклонников, опубликовав на своей странице в социальных сетях откровенный снимок.
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