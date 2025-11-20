logo

Популярного российского актера посадили в СИЗО: что он натворил
НОВОСТИ

Популярного российского актера посадили в СИЗО: что он натворил

Владимир Колганов известен по сериалам об "операх".

20 ноября 2025, 22:59
Известного в России актера Владимира Колганова подозревают в создании и распространении детской порнографии.

Популярного российского актера посадили в СИЗО: что он натворил

Владимир Колганов (фото из открытых источников)

Об этом российские пропагандисты , пока актер задержан, в его жилище продолжаются обыски.

По сообщению росСМИ, на странице Колганова в социальной сети висело фото обнаженного ребенка. Следователи предполагают, что актер создавал кадры и распространял их в даркнете и на зарубежных сайтах вместе со своим другом.

Актер Владимир Колганов известен по сериалам об "операх", таких как "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы" и "Убойная сила", "Тайны следствия". Также он входит в труппу Александринского театра.

Стало известно, что актер уже находится в СИЗО и пробудет там до 17 января. Ему грозит 8 лет лишения свободы, поскольку Колганов в 2007 и 2015 годах сохранял сделанные кадры порнографического характера с участием обнаженных детей.

Источник: https://www.starhit.ru/novosti/zvezda-seriala-morskie-dyavoly-vladimir-kolganov-zaderzhan-po-delu-o-detskoi-pornografii-6669683/
