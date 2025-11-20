Популярного российского актера посадили в СИЗО: что он натворил

Известного в России актера Владимира Колганова подозревают в создании и распространении детской порнографии.

Владимир Колганов (фото из открытых источников)

Об этом российские пропагандисты , пока актер задержан, в его жилище продолжаются обыски.

По сообщению росСМИ, на странице Колганова в социальной сети висело фото обнаженного ребенка. Следователи предполагают, что актер создавал кадры и распространял их в даркнете и на зарубежных сайтах вместе со своим другом.

Актер Владимир Колганов известен по сериалам об "операх", таких как "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы" и "Убойная сила", "Тайны следствия". Также он входит в труппу Александринского театра.

Стало известно, что актер уже находится в СИЗО и пробудет там до 17 января. Ему грозит 8 лет лишения свободы, поскольку Колганов в 2007 и 2015 годах сохранял сделанные кадры порнографического характера с участием обнаженных детей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у известного российского актера, жестоко избившего свою мать , приговорили к тюрьме. По данным российских пропагандистских СМИ, уголовное дело против молодого актера возбуждено из-за избиения им собственной матери. 27-летний артист пока публично не комментировал решение суда, однако признал свою вину полностью. Инцидент произошел 15 ноября 2024 года. Тогда мать позвала Иакова домой, чтобы пожаловаться на отца. После этого между ними возник конфликт, в ходе которого сын применил физическую силу.

Позже актер пытался оправдаться, заявляя, что событие происходило не так, как его освещали медиа. В то же время у матери зафиксировали переломы ребер, гематомы на тазу, грудной клетке и в области глаза. Впоследствии стало известно, что у Левды были проблемы с алкоголем. Во время общения со стражами порядка он обещал пройти лечение, но, вероятно, так и не начал его.

