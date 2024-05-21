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Популярный актер из сериала "Сверхъестественное" приехал в Украину

Актер из сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз во второй раз приехал в Украину.

сегодня, 12:08
Автор:
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Slava Kot
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Популярный актер из сериала "Сверхъестественное" приехал в Украину

Американский актер Миша Коллинз. Фото из открытых источников

Американский актер украинского происхождения Миша Коллинз в очередной раз приехал в Украину. Актер выразил любовь к Украине и рассказал о целях своего визита.

Миша Коллинз сотрудничает с платформой UNITED24 и заявил о важной миссии, к которой он хочет привлечь внимание – проблеме разминирования украинских земель из-за российской военной агрессии.

"Люди дома постоянно спрашивают меня: "Что я могу сделать? Это то, что мы все можем сделать. Пожалуйста, помогите нам очистить заминированные территории областей Украины, чтобы предотвратить тысячи бессмысленных смертей. Эти усилия по разминированию спасут жизнь тысяч невинных украинцев", — говорится в сообщении Коллинза.

Миша Коллинз – американский актер, который получил славу благодаря роли ангела Кастиэля в популярном телесериале "Сверхъестественное". Также актер снимался в таких постановках, как "Наследие", "24", "CSI: Место преступления", "Очарованные", "Полиция Нью-Йорка" и другие.

После полномасштабного вторжения актер поддержал украинский народ. 5 мая 2023 года Миша стал послом платформы United 24 для сбора денег на разминирование украинских территорий. 30 мая 2023 впервые приехал в Украину, а через год совершил еще один визит.

Ранее портал "Комментарии" писал, что популярные мировые звезды спели украинскую песню "Щедрик". В частности, на видео можно увидеть Мишу Коллинза, Марка Гэмилла, Кэтрин Винник, Марка Стронга и других.

Также "Комментарии" сообщал, что в Нью-Йорке напали на известного американского актера. После инцидента он попал в больницу.



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