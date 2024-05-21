Популярный актер из сериала "Сверхъестественное" приехал в Украину

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Slava Kot
Американский актер Миша Коллинз. Фото из открытых источников
Американский актер украинского происхождения Миша Коллинз в очередной раз приехал в Украину. Актер выразил любовь к Украине и рассказал о целях своего визита.
Миша Коллинз сотрудничает с платформой UNITED24 и заявил о важной миссии, к которой он хочет привлечь внимание – проблеме разминирования украинских земель из-за российской военной агрессии.
Миша Коллинз – американский актер, который получил славу благодаря роли ангела Кастиэля в популярном телесериале "Сверхъестественное". Также актер снимался в таких постановках, как "Наследие", "24", "CSI: Место преступления", "Очарованные", "Полиция Нью-Йорка" и другие.
После полномасштабного вторжения актер поддержал украинский народ. 5 мая 2023 года Миша стал послом платформы United 24 для сбора денег на разминирование украинских территорий. 30 мая 2023 впервые приехал в Украину, а через год совершил еще один визит.
Ранее портал "Комментарии" писал, что популярные мировые звезды спели украинскую песню "Щедрик". В частности, на видео можно увидеть Мишу Коллинза, Марка Гэмилла, Кэтрин Винник, Марка Стронга и других.
Также "Комментарии" сообщал, что в Нью-Йорке напали на известного американского актера. После инцидента он попал в больницу.
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