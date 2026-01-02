Популярный певец объявил о завершении карьеры: как Меловин объяснил свое решение

Популярный украинский певец Melovin (Константин Бочаров) заявил о завершении своей музыкальной карьеры.

Певец Меловин. Фото: из открытых источников

О планах уйти со сцены 28-летний артист написал в Instagram. В то же время он анонсировал несколько прощальных концертов в 2026 году.

"Я завершаю карьеру в 2027 году. В последнее время я часто ловлю себя на мысли, что живу быстрее себя. Музыка, сцена, люди, ожидания – все это было и остается важной частью моего пути. Это мой прайм, мой опыт, моя благодарность. Но меняется не только время. Меняюсь и я", — написал артист.

По его словам, сейчас для него важно "побыть в другом фокусе", пожить для себя, своих родителей и любимого человека "без шума, без постоянного присутствия онлайн".

"Это не о бегстве и не о точке. Это о честности с собой. Я понял, что нельзя жить в том же ритме, когда внутреннее чувство уже другое. И что пауза иногда единственный способ вернуть смысл. А пока, последний год, когда мы будем видеться! 2026 год – время встреч и шоу!" – отметил певец.

Как сообщал портал "Комментарии", певец Меловин, недавно взорвал соцсети новостью о своей помолвке. Артист рассказал, кто же тот самый человек, покоривший его сердце. Подробностями личной жизни он поделился в соцсети и рассказал, как именно произошло романтическое признание.

Меловин признался, что между ним и Петром Злотей вспыхнула "любовь с первого взгляда", поэтому ответ на предложение прозвучал мгновенно. Петр – доброволец-парамедик, служивший в самых горячих точках: Часовом Яру, Бахмуте и на Запорожском направлении. Признание состоялось в самом сердце столицы – на Майдане Незалежности. По словам Меловина, его избранник подготовил роскошный сюрприз: 501 розу и золотое кольцо Damiani с десятью бриллиантами по 0,07 карата. В Instagram артист показал трогательное видео, на котором видна подготовка и сам момент предложения.