Популярний співак оголосив про завершення кар’єри: як Mеловін пояснив своє рішення

Популярний український співак Melovin (Костянтин Бочаров) заявив про завершення своєї музичної кар’єри.

Співак Mеловін. Фото: з відкритих джерел

Про плани піти зі сцени 28-річний артист написав в Instagram. Водночас він анонсував кілька прощальних концертів у 2026 році.

"Я завершую карʼєру у 2027 році. Останній час я часто ловлю себе на думці, що живу швидше за себе. Музика, сцена, люди, очікування — усе це було і залишається важливою частиною мого шляху. Це мій прайм, мій досвід, моя вдячність. Але змінюється не лише час. Змінююсь і я", — написав артист.

За його словами, зараз для нього важливо "побути в іншому фокусі", пожити для себе, своїх батьків та коханої людини "без шуму, без постійної присутності "онлайн".

"Це не про втечу і не про крапку. Це про чесність із собою. Я зрозумів, що не можна жити в тому ж ритмі, коли внутрішнє відчуття вже інше. І що пауза — інколи єдиний спосіб повернути сенс. А поки, останній рік коли ми будемо бачитись! 2026 рік — час зустрічей та шоу!" — зазначив співак.

Як повідомляв портал "Коментарі", співак Меловін, нещодавно підірвав соцмережі новиною про свої заручини. Артист розповів, хто ж той самий чоловік, що підкорив його серце. Подробицями особистого життя він поділився у соцмережі та розповів, як саме відбулося романтичне освідчення.

Меловін зізнався, що між ним і Петром Злотею спалахнуло "кохання з першого погляду", тож відповідь на пропозицію прозвучала миттєво. Петро – доброволець-парамедик, який служив у найгарячіших точках: Часів Ярі, Бахмуті та на Запорізькому напрямку. Освідчення відбулося в самому серці столиці – на Майдані Незалежності. За словами Меловіна, його обранець підготував розкішний сюрприз: 501 троянду та золоту каблучку Damiani з десятьма діамантами по 0,07 карата. У Instagram артист показав зворушливе відео, на якому видно підготовку та сам момент пропозиції.