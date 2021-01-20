Популярный украинский актер признался, что хочет получить роль в фильме Marvel

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Любовь Блажко
В студии утреннего шоу "Город просыпается" на телеканале KYIV.LIVE популярный украинский актер Тарас Цымбалюк признался, какую роль мечтает сыграть в кино, а также рассказал о планах на предстоящую свадьбу.
Тарас Цымбалюк. Фото: facebook.com/tarasactor
Актер заявил, что карантин никак не повлиял на его привычный образ жизни: он и дальше продолжает сниматься в кино и активно занимается подготовкой к свадьбе вместе со своей невестой Тиной. Девушка уже начала составлять список гостей, но с концепцией свадьбы молодожены еще не определились.
За плечами знаменитости уже более 20 главных ролей в кинематографе, но несмотря на это, он признался, что самая большая его цель – сыграть в голливудском кино.
31-летний актер ведет здоровый образ жизни и даже в самом загруженном дне находит время для тренировок. Кроме спорта, он также занимается танцами. Попробовать себя в роли танцора впервые он смог на проекте "Танцы со звездами" в прошлом году. Цымбалюк говорит, что хорошая физическая форма только помогает ему в работе, так как часто он самостоятельно выполняет опасные трюки в кино, без помощи профессиональных каскадеров.
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