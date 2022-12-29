Популярный украинский певец попал в ужасное ДТП (ФОТО)

Известный отечественный певец MELOVIN попал в дорожно-транспортное происшествие. Двигаясь на своем автомобиле, он столкнулся с другим автомобилем на автостраде. Автомобили имеют повреждения, но исполнитель получил легкие травмы. Об этом артист рассказал на своей странице в социальных сетях.

Меловин попал в аварию (фото из открытых источников)

Поздним вечером 28 декабря Константин Бочаров, или известный, как MELOVIN, попал в ужасное дорожное происшествие. Его авто и еще один автомобиль,с другим водителем за рулем, столкнулись как раз на автостраде. Фотографии по ДТП певец также обнародовал в социальных сетях.

Пока не установлено, кто из водителей стал виновником столкновения, нарушив правила дорожного движения. Константин Бочаров утверждает, что он не пострадал, цел и невредим.

"Отпраздную этот день как еще один День Рождения. Голова болит и колено. Но спасибо вселенной, что жив", — рассказал об этом исполнитель.

До этого времени других комментариев ни исполнитель, ни представители его команды не давали.





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