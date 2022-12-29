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Популярный украинский певец попал в ужасное ДТП (ФОТО)

MELOVIN попал в ДТП

сегодня, 20:50
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Автор:

Лиля Воробьева

Известный отечественный певец MELOVIN попал в дорожно-транспортное происшествие. Двигаясь на своем автомобиле, он столкнулся с другим автомобилем на автостраде. Автомобили имеют повреждения, но исполнитель получил легкие травмы. Об этом артист рассказал на своей странице в социальных сетях.

Популярный украинский певец попал в ужасное ДТП (ФОТО)

Меловин попал в аварию (фото из открытых источников)

Поздним вечером 28 декабря Константин Бочаров, или известный, как MELOVIN, попал в ужасное дорожное происшествие. Его авто и еще один автомобиль,с другим водителем за рулем, столкнулись как раз на автостраде. Фотографии по ДТП певец также обнародовал в социальных сетях.

Пока не установлено, кто из водителей стал виновником столкновения, нарушив правила дорожного движения. Константин Бочаров утверждает, что он не пострадал, цел и невредим.

"Отпраздную этот день как еще один День Рождения. Голова болит и колено. Но спасибо вселенной, что жив", — рассказал об этом исполнитель.

До этого времени других комментариев ни исполнитель, ни представители его команды не давали.

Популярный украинский певец попал в ужасное ДТП (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на Донбассе ДТП с российскими военными . На трассе между оккупированными Шахтерском и Торезом на Донбассе произошло ДТП с участием российских военных. В результате 16 из них погибли и по меньшей мере трое серьезно пострадали. По информации оккупантов, грузовик и микроавтобус столкнулись в Шахтерском районе Донецкой области.

Также "Комментарии" писали о том, что на съемках сериала Netflix произошло масштабное ДТП. Сам автофургон, где путешествовали американские актеры, съехал с автомагистрали, и начал переворачиваться. Это дорожное происшествие имело место недалеко от городка Мулеге, в штате Южная Нижняя Калифорния. В то время представители съемочной группы ехали в аэродром.

 



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Источник: https://www.instagram.com/melovin_official/
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