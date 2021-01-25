Популярный украинский ведущий развелся после 13 лет брака: он назвал причину

Известный украинский теле- и радиоведущий Слава Демин шокировал своих подписчиков грустной новостью. Так, на своей странице в социальных сетях он признался, что расстался со своей супругой Ксенией Мищенко, с которой они прожили в браке 13 лет. Он добавил, что расстались они мирно и им удалось остаться друзьями.

Слава Демин и Ксения Мищенко (фото: instagram.com/slavademin_official)

Слава отметил, что всем людям стоит научиться нормально расставаться, пришло время быть взрослыми и мудрыми людьми.

"Когда быт съедает отношения и эти отношения становятся токсичными, то их надо заканчивать. Так произошло и у нас. Стало мало романтики и общения. Все переросло в совместное проживание, а не в отношения", — объяснил причину расставания Демин.

Также он поблагодарил свою бывшую жену за все время, которое они провели вместе. Он добавил, что Ксения постоянно мотивировала его, поэтому у него был отличный стимул, чтобы не сдаваться, а идти только вперед.

Получится ли остаться друзьями пока неизвестно, но они оба хотят попробовать это. У них есть общий сын, ради которого им точно нужно постараться. Ведущий заявил, что со своей стороны они сделают все возможное, чтобы ребенок не страдал из-за развода родителей.

Как сообщало издание "Комментарии", жена известного телеведущего попала в больницу из-за мужа. Жена украинского телеведущего и шоумена Андрея Джеджулы Юлия Леус призналась, что он поднял на нее руку. Из-за инцидента женщина попала в больницу с угрозой преждевременных родов. О случившемся она написала на своей странице в социальных сетях.

Юлия опубликовала в своем Instagram фотографию из больницы, а также поблагодарила всех подписчиков за поддержку. Женщина впервые рассказала об обиде, которая мучала ее долгий период времени. По ее словам, Андрей не переставал мстить ей и обливать грязью.

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