Популярный украинский ведущий развелся после 13 лет брака: он назвал причину

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Любовь Блажко
Известный украинский теле- и радиоведущий Слава Демин шокировал своих подписчиков грустной новостью. Так, на своей странице в социальных сетях он признался, что расстался со своей супругой Ксенией Мищенко, с которой они прожили в браке 13 лет. Он добавил, что расстались они мирно и им удалось остаться друзьями.
Слава Демин и Ксения Мищенко (фото: instagram.com/slavademin_official)
Слава отметил, что всем людям стоит научиться нормально расставаться, пришло время быть взрослыми и мудрыми людьми.
Также он поблагодарил свою бывшую жену за все время, которое они провели вместе. Он добавил, что Ксения постоянно мотивировала его, поэтому у него был отличный стимул, чтобы не сдаваться, а идти только вперед.
Получится ли остаться друзьями пока неизвестно, но они оба хотят попробовать это. У них есть общий сын, ради которого им точно нужно постараться. Ведущий заявил, что со своей стороны они сделают все возможное, чтобы ребенок не страдал из-за развода родителей.
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