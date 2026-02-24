Порноактриса Бонни Блу объявила о беременности после "секс-марафона" с сотнями мужчин

Британская порноактриса Бонни Блу заявила о беременности спустя несколько недель после участия в скандальном секс-челендже с 400 мужчинами. Звезда фильмов для взрослых опубликовала соответствующее видео в своем YouTube канале под названием "BONNIE BLUE PREGNANT".

Порноактриса Бонни Блу. Фото из открытых источников

26-летняя порноактриса Бонни Блу рассказала, что во время отдыха на Тенерифе чувствовало себя плохо.

"Меня тошнит, болит голова, и когда я говорю головную боль, я имею в виду что-то вроде мегамигрени. Еда вызывает у меня тошноту, но также есть некоторые блюда, которые я хочу съесть немедленно, иначе меня тошнит", — говорит Бонни Блу.

Симптомы продолжались несколько дней, после чего порноактриса решила сделать тест на беременность. В видео она демонстрирует результат и заявляет, что "да, я беременна, я точно беременна".

Бонни Блу объявила о своей беременности

Впоследствии блоггер показала кадры по обследованию в частной больнице. На записи мужчина, представленный в качестве врача-сонографиста, демонстрирует ей изображение на планшете и утверждает, что по размеру эмбриона зачатие могло произойти примерно 11-13 дней назад. То есть ровно после своего челленджа, когда порноактриса имела секс с 400 мужчинами.

Порноактриса Бонни Блу заявила о беременности

Однако именно этот момент на видео с Бонни Блу вызвал скепсис пользователей интернета. В сети обратили внимание на то, что на столь раннем сроке обычно невозможно четко увидеть плод во время стандартного УЗИ. Некоторые комментаторы также отметили, что раннюю беременность чаще подтверждают трансвагинальное, а не абдоминальное обследование. Кроме того, необычный вид врача с прикрытым лицом лишь усугубил сомнения.

Это не первый громкий информационный повод вокруг Бонни Блу. Раньше она попадала в заголовки из-за других провокационных акций, которые сама называла "миссиями". Ровно год назад порноактриса завершила свой рекордный трюк с сексом с более чем 1000 мужчинами. А в этом году Бонни Блу совершила вызов под названием "миссией по разведению", когда переспала с 400 мужчинами без защиты. Таким образом неизвестно, действительно ли Бонни Блу беременна, или это очередной пиар-ход порноактрисы.

