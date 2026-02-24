Порноакторка Бонні Блу оголосила про вагітність після "секс-марафону" з сотнями чоловіків

Британська порноакторка Бонні Блу заявила про вагітність через кілька тижнів після участі в скандальному секс-челенджі з 400 чоловіками. Зірка фільмів для дорослих опублікувала відповідне відео у своєму YouTube-каналі під назвою "BONNIE BLUE PREGNANT".

Порноакторка Бонні Блу. Фото з відкритих джерел

26-річна порноакторка Бонні Блу розповіла, що під час відпочинку на Тенерифе почувалася зле.

"Мене нудить, болить голова, і коли я кажу головний біль, я маю на увазі щось на кшталт мегамігрені. Їжа викликає у мене нудоту, але також є деякі страви, які я хочу з’їсти негайно, інакше мене знудить", — говорить Бонні Блу.

Симптоми тривали кілька днів, після чого порноакторка вирішила зробити тест на вагітність. У відео вона демонструє результат і заявляє, що "так, я вагітна, я точно вагітна".

Бонні Блу оголосила про свою вагітність

Згодом блогерка показала кадри з обстеження у приватній лікарні. На записі чоловік, представлений як лікар-сонографіст, демонструє їй зображення на планшеті та стверджує, що за розміром ембріона зачаття могло відбутися приблизно 11-13 днів тому. Тобто рівно після свого челенджу, коли порноакторка мала секс з 400 чоловіками.

Порноакторка Бонні Блу заявила про вагітність

Однак саме цей момент на відео з Бонні Блу викликав скепсис у користувачів інтернету. У мережі звернули увагу на те, що на такому ранньому терміні зазвичай неможливо чітко побачити плід під час стандартного УЗД. Деякі коментатори також зазначили, що ранню вагітність частіше підтверджують трансвагінальним, а не абдомінальним обстеженням. Крім того, незвичний вигляд лікаря з прикритим обличчям лише посилив сумніви.

Це не перший гучний інформаційний привід навколо Бонні Блу. Раніше вона потрапляла в заголовки через інші провокаційні акції, які сама називала "місіями". Рівно рік тому порноакторка завершила свій рекордний трюк з сексом з понад 1000 чоловіками. А цього року Бонні Блу здійснила виклик під назвою "місією з розведення", коли переспала з 400 чоловіками без захисту. Таким чином невідомо, чи Бонні Блу справді вагітна, або це черговий піар-хід порноакторки.

