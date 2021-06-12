После 20 лет вместе: Вакарчук разводится с женой — подробности

Очередной звездный развод встряхнул украинский шоу-бизнес. На этот раз "дела амурные" пошли плохо у лидера популярный рок-группы "Океан Ельзы" Святослава Вакарчука. О расставании с супругой, стилисткой Лялей Фонаревой исполнитель лично сообщил в соцсети Facebook.



Святослав Вакарчук расстался с Лялей Фонаревой. Фото из открытых источников

46-летний артист отметил, что со своей избранницей они пробыли вместе больше двух десятков лет. По словам Вакарчука, он безумно благодарен Фонаревой за все разделенные на двоих события, эмоции и чувства. Отдельно вспомнил музыкант и о их с Фонаревой дочери Диане.

Также лидер "ОЭ" отметил, что надеется на благоразумие всех, кого заинтересует тема его развода. И якобы свое сообщение в соцсети он написал для того, дабы ни его, ни его близких не терроризировали вопросами, касающимися расставания с Фонаревой.

К слову, причину такого шага Святослав Вакарчук решил оставить при себе, отметив, что это "их с Лялей личное дело". При этом музыкант считает, что они с бывшей супругой и в дальнейшем сохранят теплые и доверительные отношения.

Свое признание артист завершил весьма оптимистичным прогнозом на счастливое будущее как для себя, так и для Ляли Фонаревой.

Заметим, что в свое время Фонарева исполнила небольшую роль в "океанском" клипе на композицию "Холодно". Также некоторое время она выполняла обязанности имиджмейкера музыкантов, помогала им организовывать концертную деятельность.

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