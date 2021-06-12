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После 20 лет вместе: Вакарчук разводится с женой — подробности

В официальном браке с Лялей Фонаревой фронтмен группы «Океан Ельзы» жил с 2015 года

12 июня 2021, 21:19
Автор:

Вечканова Елена

Очередной звездный развод встряхнул украинский шоу-бизнес. На этот раз "дела амурные" пошли плохо у лидера популярный рок-группы "Океан Ельзы" Святослава Вакарчука. О расставании с супругой, стилисткой Лялей Фонаревой исполнитель лично сообщил в соцсети Facebook.

После 20 лет вместе: Вакарчук разводится с женой — подробности

Святослав Вакарчук расстался с Лялей Фонаревой. Фото из открытых источников

46-летний артист отметил, что со своей избранницей они пробыли вместе больше двух десятков лет. По словам Вакарчука, он безумно благодарен Фонаревой за все разделенные на двоих события, эмоции и чувства. Отдельно вспомнил музыкант и о их с Фонаревой дочери Диане.

Также лидер "ОЭ" отметил, что надеется на благоразумие всех, кого заинтересует тема его развода. И якобы свое сообщение в соцсети он написал для того, дабы ни его, ни его близких не терроризировали вопросами, касающимися расставания с Фонаревой.

К слову, причину такого шага Святослав Вакарчук решил оставить при себе, отметив, что это "их с Лялей личное дело". При этом музыкант считает, что они с бывшей супругой и в дальнейшем сохранят теплые и доверительные отношения.

Свое признание артист завершил весьма оптимистичным прогнозом на счастливое будущее как для себя, так и для Ляли Фонаревой.

Заметим, что в свое время Фонарева исполнила небольшую роль в "океанском" клипе на композицию "Холодно". Также некоторое время она выполняла обязанности имиджмейкера музыкантов, помогала им организовывать концертную деятельность.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что известнейший компьютерный бизнесмен Билл Гейтс также расстался со своей супругой. Что получила его жена после завершения брака, а также каким образом их развод может быть связан с педофилами, узнавайте в наших публикациях.

Также на портале мы рассказывали подробности развода одного из любимых внуков британской королевы Елизаветы II.


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Источник: https://www.facebook.com/sviatoslav.vakarchuk/posts/2652768928180188
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