После 50 лет брака больше не вместе: Нина Матвиенко сделала тяжелое признание

Народная артистка Украины Нина Матвиенко призналась, что ее браку с мужем Петром Гончаром пришел конец. Супруги больше не живут вместе после 50 лет супружеской жизни. Как информирует издание "Комментарии", своим признанием певица поделилась в интервью программе "Позаочі".

Нина Матвиенко и Петр Гончар. Фото: INSTAGRAM Тони Матвиенко

Петр Гончар, сын украинского фольклориста и этнографа Ивана Гончара, вместе с Ниной Матвиенко с 1971 года. Нина Матвиенко призналась, что именно она предложила Петру Гончару переехать, потому что быть вместе стало просто невыносимо. Гончар поселился в 60 км от столицы на их общей даче.

По словам Нины Матвиенко, она обратилась к мужу с просьбой расстаться по мирному и жить отдельно. При этом во время разговора никто не скандалил, никто не выставлял претензии. После стольких лет супружеской жизни не осталось никакого теплого понимания, никакого родства душ.

Матвиенко отметила, что сейчас ее не сильно волнует, что Гончар мог сказать, что это именно он ее бросил, потому что на душе уже полная апатия, ведь непросто пришлось жить вместе. По словам певицы, все время ей пришлось тянуть семью, потому что на те средства, которые получал Петр Гончар невозможно было жить, но она никогда не корила супруга за то, что он зарабатывает мало и этих денег недостаточно, пыталась всего добиваться сама.

К тому же Нина Матвиенко вспомнила, что ей пришлось также закрывать глаза на измены мужа, все, ради того, чтобы сохранить семью. Теперь же нет никакого смысла и дальше жить вместе, делая видимость счастливой семьи.

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