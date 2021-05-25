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После долгого перерыва: какая актриса возвращается в кино

Американская актриса Линдси Лохан решила вернуться в киноиндустрию и уже получила главную роль в рождественской комедии

сегодня, 19:00
Автор:

Светлана Шкурупий

34-летняя актриса, звезда фильмов "Сумасшедшие гонки" и "Поцелуй на удачу" Линдси Лохан после длительного перерыва решила вернуться в кино и уже получила главную роль в новом фильме от стриминговой платформы Netflix.

После долгого перерыва: какая актриса возвращается в кино

Линдси Лохан / Фото: vidapress

Актриса снова решила попытать удачу в Голливуде и примет участие в сьемках новой рождественской комедии, которые стартуют в ноябре текущего года. Но ни названия фильма, ни даты премьеры пока не сообщают. 

По сюжету Линдси сыграет наследницу семейного бизнеса, которая отправилась в горы и упала с крутого склона. Придя в сознание, девушка поняла, что ничего не помнит, а опекает ее красивый владелец домика в горах и его не по годам развитая дочь.

Все события будут происходить на фоне подготовки к Рождеству.

Кто еще сыграет в комедии — неизвестно. А вот сценарий к ней написали Джефф Боннет, Рон Оливер, Джанин Дамиан и Майкл Дамиан.

Отметим, что последней работой Линдси Лохан в кино была криминальная драма "Каньоны" (2013 год). Но зрителям не очень понравилась эта кинокартина. Позже актриса вела свое реалити-шоу "Пляжный клуб Линдси Лохан", но оно недолго продержалось в эфире. 

Напомним, Линдси Лохан была очень востребованной юной актрисой, но слава и популярность вскружили ей голову. Она начала часто попадать в скандалы, связанные с наркотическими веществами. Затем переехала за границу и увлеклась клубным бизнесом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что голливудская знаменитость, звезда фильмов "Железный человек" и "Вид сверху лучше" Гвинет Пэлтроу заявила, что больше не будет играть в кино. Актриса призналась, что долгое время была публичным человеком, но это приносило ей дискомфорт.


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Источник: https://deadline.com/2021/05/lindsay-lohan-netflix-christmas-movie-casting-1234763220/
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