После домашнего насилия: известная украинская супермодель вышла замуж

Снежана Онопко – супермодель из Украины, которая имела мировое имя и была как несбыточная мечта для сотен тысяч представителей сильной половины по всему миру. Однако личная жизнь модели не получилась похожей на сказку, и сложилась трагически.

Снежана Онопко (фото из открытых источников)

Еще в 2011 году манекенщица вышла замуж за бизнесмена Николая Щуру. Поговаривали, что этот семейный союз был объеден с физическим, психологическим и сексуальным насилием в отношении Снежаны Онопко. Манекенщица добилась развода с первым мужчиной в 2020 году, и с тех пор о ее личной жизни новостей не было.

Но события в нем не стояли на месте. Недавно в старости в собственном блоге в Instagram Снежана написала, что второй раз вышла замуж.

Фотоснимки с этого особого события появились на одном из фан-аккаунтов манекенщицы. Кто новый избранник Онопко – неизвестно. Однако Снежана, очевидно, счастлива с новым любимым – в своих сообщениях в социальных сетях она постоянно пишет, что теперь в браке с "лучшим мужчиной на планете".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с тилист Юлия Пелипас вышла замуж за соучредителя Monobank Дмитрия Дубилета. Бывший чиновник нашего государства и один из соучредителей Monobank Дмитрий Дубилет официально расписался со своей избранницей, которая основала бренд Bettter и работала экс-fashion-директором Vogue Ukraine Юлией Пелипас.

Дмитрий с Юлией начали встречаться еще в 2020 году. Только вместе они посещали светские мероприятия, обнародовали общие фотографии и не прятали ни от кого свои чувства. 14 февраля появилось известие, что они официально узаконили свои отношения. Счастливая Юля в сети сообщила о радостном событии. Очевидно, влюбленные не организовывали пышную свадебную церемонию, потому что ни фотографий, ни видео с их личного праздника еще нет.

