После гастролей в Украину не вернулись три известных артиста: что известно об их побеге

В Украину вместе со всем коллективом после гастролей в Финляндии не вернулись три артиста Львовской оперы. Речь идет о ведущем солисте балета Андрее Михалихе, солистке балета Юлии Михалихе, а также артисте балета Богдане Ключнике. Об этом пишет Zaxid.net.

Андрей Михалиха, Юлия Михалиха, Богдан Ключник (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что все они уведомили коллег о своем решении и попрощались с ними виртуально. В настоящее время на страницах артистов в соцсетях информации об их решении нет.

Известно, что с 8 по 22 февраля, балетная труппа Львовской оперы выступала в Эстонии и Финляндии со спектаклем "Дон Кихот" Людвига Минкуса. 1 марта этот спектакль запланирован во Львове, но среди его участников нет трех солистов.

Теперь их имена исчезли с официального сайта Львовской оперы. Там, где была информация о них вместе с фото теперь выдает ошибку "404 Страница не существует или была удалена!"

В театре уже проводят служебное расследование, но впоследствии обещают СМИ прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Андрей Михалиха был ведущим артистом, ведь был занят во многих спектаклях театра. В его репертуаре более 20-ти ведущих партий. В частности, в восстановленном балете "Напрасная осторожность" он выступал в роли Марцелины. В балете "Дон Кихот" он танцевал партию Эспадо. Сейчас на странице балета его фамилии среди исполнителей нет. Так же как и фамилии Юлии Михалихи и Богдана Ключника.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что еще один украинский телеведущий бежал в Россию. Известный ведущий из Украины Вадим Абрамов, ставший узнаваемым после проекта "Ревизор", уехал в РФ. Как выяснилось, еще до 2016 года он проживал и строил карьеру в Украине.