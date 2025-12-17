После скандального развода бывший Алсу появился на публике и ошарашил своим видом (ФОТО)

Бывший муж певицы Алсу, публично избегающий комментариев о полномасштабном вторжении России в Украину, Ян Абрамов впервые за длительное время появился на публике.

Ян Абрамов (фото из открытых источников)

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, Абрамов посетил светскую вечеринку, где привлек внимание своим внешним видом. По словам журналистов, он выглядел заметно похудевшим и пришел без спутницы.

После развода с Алсу бизнесмен также сменил имидж: отрастил бороду и сменил прическу. В то же время его личная жизнь остается закрытой для публики.

Ранее о планах Абрамова рассказывал его адвокат Александр Добровинский. По словам юриста, Ян не спешит с новыми отношениями и предпочитает жить сам.

"В Москве есть красивые девушки. Он говорит: "Нет, хочу жить один". Я считаю, что это неправильно, его нужно женить и чтобы у него родилось много детей. Но это мое личное мнение", — заявлял Добровинский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица Алсу , публично не комментирующая вторжение РФ в Украину, появилась вместе с репером Джиганом, родом из Одессы и поддерживающим политику Кремля. Российские СМИ сообщают, что артисты начали проводить много времени в студии для записи нового общего материала.

По информации пропагандистских ресурсов, Алсу и Джиган уже работают над несколькими треками и не исключают, что со временем создадут общий альбом. Джиган находится в процессе развода с блоггершей Оксаной Самойловой, с которой воспитывает четырех детей. Алсу также недавно рассталась с Яном Абрамовым. В российских медиа распространяется версия, что причиной разрыва стала его вероятная интрижка с блоггером Анастасией Решетовой.

