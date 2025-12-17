Після скандального розлучення колишній Алсу з'явився на публіці і ошелешив своїм виглядом (ФОТО)

Колишній чоловік співачки Алсу, яка публічно уникає коментарів щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Ян Абрамов уперше за тривалий час з’явився на публіці.

Ян Абрамов (фото з відкритих джерел)

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, Абрамов відвідав світську вечірку, де привернув увагу своїм зовнішнім виглядом. За словами журналістів, він виглядав помітно схудлим і прийшов без супутниці.

Після розлучення з Алсу бізнесмен також змінив імідж: відростив бороду та змінив зачіску. Водночас його особисте життя наразі залишається закритим для публіки.

Раніше про плани Абрамова розповідав його адвокат Олександр Добровінський. За словами юриста, Ян не поспішає з новими стосунками і воліє жити сам.

"У Москві є красиві дівчата. Він каже: “Ні, хочу жити один”. Я вважаю, що це неправильно, його треба одружити і щоб у нього народилося багато дітей. Але це моя особиста думка", — заявляв Добровінський.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська співачка Алсу, яка публічно не коментує вторгнення РФ в Україну, з’явилася разом із репером Джиганом, що родом з Одеси та підтримує політику Кремля. Російські медіа повідомляють, що артисти почали проводити багато часу в студії для запису нового спільного матеріалу.

За інформацією пропагандистських ресурсів, Алсу та Джиган уже працюють над кількома треками й не виключають, що згодом створять спільний альбом. Джиган наразі перебуває в процесі розлучення з блогеркою Оксаною Самойловою, з якою виховує чотирьох дітей. Алсу також нещодавно розлучилася з Яном Абрамовим. У російських медіа поширюється версія, що причиною розриву стала його ймовірна інтрижка з блогеркою Анастасією Решетовою.

