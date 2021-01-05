После выздоровления от COVID-19 умерла известная актриса

Известная на весь мир британская актриса Барбара Шелли умерла после выписки из больницы, в которой она лежала с коронавирусом. Её сердце перестало биться на 88 году жизни. О трагическом происшествии сообщил агент знаменитости Томас Боуингтон.

ФОТО: Из открытых источников

По словам источника, причиной смерти актрисы стал не COVID-19, так как она излечилась от него в больнице. Некоторое время назад звезда фильмов ужасов пришла в медучреждение, чтобы проверить мышцы и в этом процессе она заразилась коронавирусом. После обнаружения болезни женщина провела в больнице 2 недели. Спустя некоторое время после выписки её не стало. Точная причина смерти знаменитости неизвестна. Однако агент погибшей звезды уверен, что в свидетельстве о её смерти причиной гибели назовут именно коронавирус.

При жизни Барбара Шелли отыграла различные роли более чем в 100 фильмах и сериалах. Однако миру она больше запомнилась как звезда фильмов ужасов. Лондонская компания Hammer Horror Productions дала ей роли в таких картинах как "Дракула, принц тьмы", "Деревня проклятых", "Безумный монах" и т.д.

Кроме того Шелли появлялась в таких сериалах как "Доктор Кто", "Планета огня", "Принц-регент", "Предатель", "Духи доказательств" и многих других. Благодаря своей талантливой игре на различных ролях в хоррор-фильмах женщина стала главной звездой компании Hammer Horror Productions.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что во Львове умер мужчина, которому была проведена успешная операция по пересадке сердца, а также о смерти известной голливудской актрисы, сыгравшей девушку Джеймса Бонда.

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