Последние фото Мэрилин Монро: легенда Голливуда перед смертью была совсем другой (ФОТО)

К 100-летию со дня рождения Мэрилин Монро вспоминают ее последнюю фотосессию.

2 июня 2026, 08:00
Slava Kot

Сто лет спустя после рождения Мэрилин Монро мир продолжает искать ответ на вопрос, кем на самом деле была женщина, ставшая символом Голливуда. Особый интерес представляют ее последние фотографии. Это серия снимков, сделанных в июле 1962 на пляже Санта-Моники, всего за несколько недель до трагической смерти актрисы.

Мэрилин Монро. Фото: George Barris / INHOLLYWOODLAND / The George Barris Estate

На последних кадрах Мэрилин Монро совсем не похожа на привычный образ роковой "белокурой бомбы". Она улыбается, игриво позирует перед камерой, заворачивается в зеленое полотенце и кажется удивительно спокойной. Морской ветер развевает ее волосы, а взгляд излучает легкость, которая резко контрастирует с драматическими обстоятельствами ее последних дней.

Автором фотосессии стал американский фотограф Джордж Баррис. Он был одним из немногих людей, кому Монро полностью доверяла. Именно поэтому его фотографии сегодня считаются не просто портретами знаменитости, а редкой возможностью увидеть настоящую Мэрилин без голливудских масок и постановочных образов.

Мэрилин Монро. Фото: George Barris / INHOLLYWOODLAND / The George Barris Estate

Мэрилин Монро. Фото: George Barris / INHOLLYWOODLAND / The George Barris Estate

5 августа 1962 года актрису нашли мертвой в собственном доме в Лос-Анджелесе. Ей было всего 36 лет. Новость шокировала мир, а последние фото приобрели почти символическое значение. Сначала их не решались публиковать, однако впоследствии они стали частью культурного наследия и вдохновили художников, фотографов и писателей.

Мэрилин Монро осталась одной из самых влиятельных фигур 20 века. Ее роли в фильмах "Джентльмены предпочитают блондинок" и "В джазе только девушки" сделали ее мировой звездой, а ее образ и сегодня остается источником вдохновения для дизайнеров, музыкантов и режиссеров.

По мнению искусствоведов, последняя фотосессия Монро ценна именно тем, что показывает не секс-символ эпохи, а человека. Спустя столетие после ее рождения эти кадры напоминают, что за легендой Голливуда стояла живая женщина со своими мечтами, страхами и стремлением к счастью.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о секс-символах 1950-х. Эти женщины создали эпоху.

Также "Комментарии" писали о 20 самых дорогих платьях всех времен. Одно из них принадлежало Мэрилин Монро.



Источник: https://www.bbc.com/culture/article/20260529-the-story-of-marilyn-monroes-intimate-last-photos
