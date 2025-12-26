Известная телеведущая канала 1 1 Украина Наталья Островская поделилась личной историей о косметологической процедуре, которая обернулась для нее серьезными последствиями.

Наталья Островская (фото из открытых источников)

В своих соцсетях Островская рассказала, что в преддверии записи благотворительного специального выпуска шоу "Танцы со звездами" она решила попробовать новую процедуру для лица. По словам ведущей, это решение оказалось роковым.

Конкретных деталей по самой процедуре Наталья пока не озвучила, однако призналась, что негативные последствия останутся с ней на всю жизнь. В то же время она пообещала впоследствии откровенно рассказать, что именно произошло, чтобы обезопасить других от подобных ошибок.

"Девочки, очень прошу вас внимательно и вдумчиво относиться к косметологическим процедурам. Накануне записи "Танцев" я сделала новую процедуру для лица и теперь имею негативные последствия, которые останутся на всю жизнь. Позже расскажу подробности без имен и обвинений, просто поделюсь, чтобы вы не повторяли ошибку".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что советница Украины, с певица Таисия Повалий , пожаловалась российским пропагандистским медиа на неудачные косметические процедуры, которые уже не помогают скрыть признаки старения. Артистка рассказала, что столкнулась с негативными последствиями, пытаясь выглядеть привлекательной для публики страны-агрессора.

По словам Повалий, она снова планирует делать уколы ботокса, хотя предварительные процедуры закончились неудачно – препарат перестал действовать, и морщинки вернулись.

Повалий давно известна увлечением косметическими вмешательствами — она стала менять свое лицо еще много лет назад и уже неоднократно удивляла публику внешностью, отличной от предыдущей. Как сама признала, готова терпеть боль, чтобы снова выходить на сцену молодой.

