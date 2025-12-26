logo

BTC/USD

87389

ETH/USD

2922.51

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49.56

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Последствия останутся на всю жизнь: известная ведущая серьезно пострадала от косметолога
commentss НОВОСТИ Все новости

Последствия останутся на всю жизнь: известная ведущая серьезно пострадала от косметолога

Наталья Островская поделилась своим неудачным опытом

26 декабря 2025, 21:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Известная телеведущая канала 1 1 Украина Наталья Островская поделилась личной историей о косметологической процедуре, которая обернулась для нее серьезными последствиями.

Последствия останутся на всю жизнь: известная ведущая серьезно пострадала от косметолога

Наталья Островская (фото из открытых источников)

В своих соцсетях Островская рассказала, что в преддверии записи благотворительного специального выпуска шоу "Танцы со звездами" она решила попробовать новую процедуру для лица. По словам ведущей, это решение оказалось роковым.

Конкретных деталей по самой процедуре Наталья пока не озвучила, однако призналась, что негативные последствия останутся с ней на всю жизнь. В то же время она пообещала впоследствии откровенно рассказать, что именно произошло, чтобы обезопасить других от подобных ошибок.

"Девочки, очень прошу вас внимательно и вдумчиво относиться к косметологическим процедурам. Накануне записи "Танцев" я сделала новую процедуру для лица и теперь имею негативные последствия, которые останутся на всю жизнь. Позже расскажу подробности без имен и обвинений, просто поделюсь, чтобы вы не повторяли ошибку".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что советница Украины, с певица Таисия Повалий , пожаловалась российским пропагандистским медиа на неудачные косметические процедуры, которые уже не помогают скрыть признаки старения. Артистка рассказала, что столкнулась с негативными последствиями, пытаясь выглядеть привлекательной для публики страны-агрессора.

По словам Повалий, она снова планирует делать уколы ботокса, хотя предварительные процедуры закончились неудачно – препарат перестал действовать, и морщинки вернулись.

Повалий давно известна увлечением косметическими вмешательствами — она стала менять свое лицо еще много лет назад и уже неоднократно удивляла публику внешностью, отличной от предыдущей. Как сама признала, готова терпеть боль, чтобы снова выходить на сцену молодой.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости