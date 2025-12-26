Відома телеведуча каналу 1+1 Україна Наталія Островська поділилася особистою історією про косметологічну процедуру, яка обернулася для неї серйозними наслідками.

Наталія Островська (фото з відкритих джерел)

У своїх соцмережах Островська розповіла, що напередодні запису благодійного спеціального випуску шоу "Танці з зірками" вона вирішила спробувати нову процедуру для обличчя. За словами ведучої, це рішення виявилося фатальним.

Конкретних деталей щодо самої процедури Наталія поки не озвучила, однак зізналася, що негативні наслідки залишаться з нею на все життя. Водночас вона пообіцяла згодом відверто розповісти, що саме сталося, аби застерегти інших від подібних помилок.

"Дівчатка, дуже прошу вас уважно і вдумливо ставитися до косметологічних процедур. Напередодні запису "Танців" я зробила нову процедуру для обличчя і тепер маю негативні наслідки, які залишаться на все життя. Пізніше розповім подробиці без імен і звинувачень, просто поділюся, щоб ви не повторювали помилок", — зазначила Наталія Островська.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що зрадниця України, співачка Таїсія Повалій, поскаржилася російським пропагандистським медіа на невдалі косметичні процедури, які вже не допомагають приховати ознаки старіння. Артистка розповіла, що зіткнулася з негативними наслідками, намагаючись виглядати привабливою для публіки країни-агресора.

За словами Повалій, вона знову планує робити уколи ботокса, хоча попередні процедури закінчилися невдало — препарат перестав діяти, і зморшки повернулися.

Повалій давно відома захопленням косметичними втручаннями — вона почала змінювати своє обличчя ще багато років тому і вже неодноразово дивувала публіку зовнішністю, відмінною від попередньої. Як сама визнала, готова терпіти біль, аби знову виходити на сцену молодою.

