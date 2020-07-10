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Потап признался, как его мотивирует Настя Каменских

Потап рассказал, что Настя заряжает его энергией

сегодня, 03:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Потап признался, как его мотивирует Настя Каменских

instagram.com/kamenskux

Украинский исполнитель, продюсер, сценарист Алексей Потапенко (Потап) в интервью на YouTube-канале международной образовательно-консалтинговой компании "Бизнес-Конструктор" признался, как жена Настя Каменских мотивирует его на новые свершения.

"Моя супруга, сказала: "Я мечтаю получить "Grammy". А я думаю: "Боже, ну какой "Grammy"? Как до него достать? Ну, невозможно это!". Но она сейчас работает над достижением своей цели" - отметил артист.

Потап рассказал, что сейчас у Каменских огромные успехи за границей, на латиноамериканском рынке, в Индии, в Турции, и это суперуспешный интернешнл кейс, наверное, один из первых в Украине. Этот труд приносит ей деньги, славу и приближает к своей цели.

"Люди с такими большими мечтами начинают тебя заряжать энергией. Вот эта энергия и дает толчок к тому, чтобы получать международные премии, завоевать рынок", - признался исполнитель.

Напомним, украинский артист Потап назвал основные источники своего дохода.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Алексей Потапенко рассказал, какой видит свою жизнь через 10 лет.


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