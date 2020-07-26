Потап рассказал о страшной аварии, в которую попала Каменских

Украинский исполнитель и продюсер Потап раскрыл жуткие детали аварии, в которую попала его возлюбленная Настя Каменских несколько лет назад. Об этом он сообщил в программе "Экзамен", которую ведет Маша Ефросинина на YouTube.

Потап признался, что ДТП, в котором Настя Каменских чудом уцелела, серьезно повлияло на ее отношение к жизни. Она научилась видеть ценность жизни, поэтому старается всегда быть на позитиве и не обращает внимание на негативные комментарии и прочий хейт в свою сторону.

Украинский исполнитель рассказал, что певица вместе со своим бывшим парнем Владимиром Дятловым и его семьей ехала из Киева в Николаев на мероприятие. Их машина попала в жуткую ДТП, в которой погибли родители и сестра экс-бойфренда Каменских. Сама артистка и Владимир чудом остались живы. Певица вылетела из авто, которое перевернулось восемь раз, выбив стекло головой. У нее было сотрясение мозга и травма левой ноги.

По мнению Потапа, эта трагедия очень изменила судьбу Каменских. После случившегося она написала песню "Ты ушла", посвятив ее людям, которых потеряла в этом ДТП.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, как певица Настя Каменских мотивирует своего супруга Потапа.

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