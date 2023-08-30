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Повалий на концерте назвала Украину "бездушной" и призналась в любви Кремлю

Повалий теперь подбирает крохи былой славы на местечковых фестивалях РФ

30 августа 2023, 23:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Бывшая исполнительница Украины Таисия Повалий часто удивляла зрителей, создавая яркий образ, а еще голос — волшебный тембр помог стать любимицей зала. Умение вызывать у зрителей эмоции певица бережет, но сейчас такие эмоции негативны

Повалий на концерте назвала Украину "бездушной" и призналась в любви Кремлю

Таисия Повалий (фото из открытых источников)

Опальная артистка теперь в числе знаменитостей, выехавших в страну-агрессорку с началом военного вторжения. войны. Там Повалий стала пропутинской пропагандисткой, всегда находящей возможность унизить свою родину, где она стала знаменитостью.


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В частности, недавно на Z-концерте в городе Уфа артистка спела славящую РФ песню. Однако сначала она признавалась ей в искренних чувствах.

"Хочется сегодня сказать слова благодарности любимой стране, великой стране. Россия, Я люблю тебя", — сказала эта предательница.

Потом певица давала интервью, где вспомнила о "бездуховной" Украине: "В наше время обязательно нужны песни патриотические. Время такое, понимаете. Чем больше на нас хотят посягнуть, тем мы должны быть сплоченнее, быть патриотически настроены, должны творить , быть вместе.Я думаю именно такие песни растят ту молодежь, которую нельзя будет потом вот так вот подкупить.Когда был переворот в Украине, я жила там.Я знаю на своем опыте, как это сложно и как людям не хватало духовного воспитания, чтобы все переживали за семьи, чтобы все думали о своем будущем. Поэтому патриотическая песня воспитывает духовность. И я уверена, что будущее в России велико. И наша молодежь — она могущественная, она мудрая". Видеоролик появился на фан-аккаунте из советницы в социальных сетях.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что называет войну "специальной военной операцией": сын Повалий стал пропагандистом Кремля



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