Опальная исполнительница Таисия Повалий, которая теперь в РФ и не выступает против полномасштабной войны на Украине, была на одной сцене со сторонником Путина Николаем Басковым.

Таисия Повалий (фото из открытых источников)

Российские пропагандисты хотят показать украинскую исполнительницу "жертвой", которая будто страдает, потому что ее осудили в Украине. Для ностальгирующей по прошлому певицы российский коллега исполнил песню "Я уже не вернусь", раньше они ее исполняли вместе.

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При этом Повалий заметно прибавила в весе и стала хуже выглядеть. Под светом софитов сложно скрыть проблемы на лице и возраст дает о себе знать. Но Повалий пыталась выглядеть "цветущей" и выбрала перед поклонниками яркий макияж и черный балахон с кучей аксессуаров.

Николай Басков спел и в это время Повалий заплакала. А когда звучала фраза "Я уже не вернусь" певица не скрывала слез и это камера якобы случайно показала крупным планом.

"Коль, ну я плакала. Это так трогательно! Слезы меня давили, я долго держалась, а потом не выдержала", – объяснила звезда.

При этом Повалий так и не комментировала военное вторжение. Но многие российские СМИ прихваливают предательницу, так скучающую по Украине.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что У России у предательницы Повалий начались проблемы. Бывшая украинская певица и кремлевская служанка Таисия Повалий, недавно выступавшая с несколькими циничными пропагандистскими заявлениями о родной земле и земляках, потеряла свои заработки в стране-агрессорке. Как сообщает пропагандистское издание РФ "Московский комсомолец", опальная исполнительница из Украины отменила ранее анонсированное выступление в российском городе Чита.