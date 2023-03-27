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Повалий набрала лишний вес и разрыдалась на одной сцене с Басковым, вспоминая прошлое (ФОТО)

Повалий ходит по российским шоу и ностальгирует о прошлом

27 марта 2023, 23:10
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Автор:

Лиля Воробьева

Опальная исполнительница Таисия Повалий, которая теперь в РФ и не выступает против полномасштабной войны на Украине, была на одной сцене со сторонником Путина Николаем Басковым.

Повалий набрала лишний вес и разрыдалась на одной сцене с Басковым, вспоминая прошлое (ФОТО)

Таисия Повалий (фото из открытых источников)

Российские пропагандисты хотят показать украинскую исполнительницу "жертвой", которая будто страдает, потому что ее осудили в Украине. Для ностальгирующей по прошлому певицы российский коллега исполнил песню "Я уже не вернусь", раньше они ее исполняли вместе.


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При этом Повалий заметно прибавила в весе и стала хуже выглядеть. Под светом софитов сложно скрыть проблемы на лице и возраст дает о себе знать. Но Повалий пыталась выглядеть "цветущей" и выбрала перед поклонниками яркий макияж и черный балахон с кучей аксессуаров.

Николай Басков спел и в это время Повалий заплакала. А когда звучала фраза "Я уже не вернусь" певица не скрывала слез и это камера якобы случайно показала крупным планом.

"Коль, ну я плакала. Это так трогательно! Слезы меня давили, я долго держалась, а потом не выдержала", – объяснила звезда.

При этом Повалий так и не комментировала военное вторжение. Но многие российские СМИ прихваливают предательницу, так скучающую по Украине.

Повалий набрала лишний вес и разрыдалась на одной сцене с Басковым, вспоминая прошлое (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что У России у предательницы Повалий начались проблемы. Бывшая украинская певица и кремлевская служанка Таисия Повалий, недавно выступавшая с несколькими циничными пропагандистскими заявлениями о родной земле и земляках, потеряла свои заработки в стране-агрессорке. Как сообщает пропагандистское издание РФ "Московский комсомолец", опальная исполнительница из Украины отменила ранее анонсированное выступление в российском городе Чита.


 



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