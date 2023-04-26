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Повел себя неадекватно, грубо: российский шоумен набросился на девушку в США

Александр Цекало повел себя полностью неадекватно, грубо и по-хамски

26 апреля 2023, 23:15
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Автор:

Лиля Воробьева

Опальный шоумен из Украины Александр Цекало, и теперь малодушно молчащий, не осуждая нападения РФ на свою страну, попал в неприятную и скандальную историю. Как информирует телеграм-канал " Не Малахов сливки ", Цекало набросился на молодую американку в американском супермаркете, где совершал покупки вместе со своей молодой женой Дарьей Эрвин.

Повел себя неадекватно, грубо: российский шоумен набросился на девушку в США

Александр Цекало (фото из открытых источников)

"Александр Цекало напал на девушку. Шоумен отоваривался в Лос-Анджелесе, когда к нему и его жене подошла поклонница с просьбой сделать селфи. И если нынешняя избранница артиста Дарья Эрвин мило улыбнулась в ответ, то Цекало внезапно разнервничался и обругал фанатку его таланта, хорошо,  что не избил. На фото супруги никак не выберут кетчуп на стол", — сообщил пропагандистский канал.


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Какая причина непонятной агрессии исполнителя – еще не выяснено. Предполагают, что так дают себя знать российскому шоумену изменения, связанные с возрастом, неожиданно проявившимся еще и в присутствии молодой избранницы.

Повел себя неадекватно, грубо: российский шоумен набросился на девушку в США - фото 2


Напомним, что "Комментарии" русский рэпер швырнул кроссовок в голову девушки. Рэпер Pharaoh из России хулиганской выходкой едва не травмировал свою поклонницу. Он изо всех сил бросил кроссовок в группу своих фанатов. Обувь "прилетела" в голову поклонницы. Этот случай, снятый на видео, теперь обнародован в социальных сетях. Инцидент произошел во время концерта Pharaoh в российской столице. В частности, исполнитель говорил с фанатами и стал спорить с одним из них. Внезапно Pharaoh захотел оттолкнуть кроссовок, который в артиста швырнул неизвестный. Рэппер подбежал к этому предмету и сильно его подбросил. Именно так, кроссовок, словно мяч улетел в сторону собравшихся неподалеку сцены поклонников рэпера.



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