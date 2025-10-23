"Повестка приходила": популярный украинский певец рассказал, почему не пошел в армию



















Украинский певец и композитор Андрей Кравченко, часто сравниваемый с Олегом Винником, признался, что получал повестку, однако пока не служит в Вооруженных силах. Об этом он рассказал в интервью "Со своими по существу" на YouTube-канале Общественное Культура.

Украинский певец Андрей Кравченко. Фото из открытых источников

Андрей Кравченко заявил, что имеет личные причины, почему не находится в армии, несмотря на то, что певцу уже поступала повестка.

"Мне повестка приходила уже, но у меня есть свои личные причины, почему я сейчас не в армии. И я имею полное право их не озвучивать, потому что это мое личное. Я сейчас скажу что-то так или не так, это начнут разносить, говорить об этом. Не хочу, чтобы потом это стало уязвимостью для меня. Вот и все", — пояснил певец.

Как сообщает УНИАН, ранее Андрей Кравченко рассказывал, что пять лет работал в Ансамбле Государственной пограничной службы Украины, где получил звание младшего лейтенанта запаса. В то же время он был признан "ограниченно пригодным" к военной службе по состоянию здоровья.

Популярность Кравченко приобрел после начала сольной карьеры в 2022 году. Именно тогда вышла его дебютная песня "Дети войны", а впоследствии артист представил клип и выпустил композицию "Моя единственная".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Андрей Кравченко объяснял, почему не присоединился к армии. По его словам, "я если потребуется на фронт, то я пойду", однако отметил, что "если смотреть объективно", то он более полезен не в ВСУ, а на сцене, где может "морально психологически обеспечить миллионы людей".

