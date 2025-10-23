"Повістка приходила": популярний український співак розповів, чому не пішов в армію



















Український співак та композитор Андрій Кравченко, якого порівнюють з Олегом Винником, зізнався, що отримував повістку, однак наразі не служить у Збройних силах. Про це він розповів в інтерв’ю "Зі своїми по суті" на YouTube-каналі Суспільне Культура.

Український співак Андрій Кравченко. Фото з відкритих джерел

Андрій Кравченко заявив, що має особисті причини, чому не перебуває у війську, попри те, що співаку вже надходила повістка.

"Мені повістка приходила вже, але в мене є свої особисті причини, чому я зараз не у війську. І я маю повне право їх не озвучувати, тому що це моє особисте. Я зараз скажу щось так чи не так, це почнуть розносити, говорити про це. Не хочу, щоб потім це стало вразливістю для мене. От і все", — пояснив артист.

Як повідомляє УНІАН, раніше Андрій Кравченко розповідав, що п’ять років працював в Ансамблі Державної прикордонної служби України, де здобув звання молодшого лейтенанта запасу. Водночас його визнали "обмежено придатним" до військової служби за станом здоров’я.

Популярність Кравченко здобув після початку сольної кар’єри у 2022 році. Сам тоді вийшла його дебютна пісня "Діти війни", а згодом артист презентував кліп і випустив композицію "Моя єдина".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Андрій Кравченко пояснював, чому не долучився до армії. За його словами, "якщо буде потрібно на фронт, то я піду", однак зазначив, що "якщо дивитися об'єктивно", то він більш корисний не в ЗСУ, а на сцені, де може "морально психологічну забезпечити мільйони людей".

Також "Коментарі" писали, що український співак Julik, справжнє ім'я якого Назар Гук, висловив серйозні побоювання з приводу своєї можливої мобілізації.