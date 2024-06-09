Появилась новая версия: почему Ани Лорак сбежала в РФ на самом деле

Известный украинский музыкант и руководитель группы "The ВЙО" Мирослав Кувалдин, проходящий службу в ВСУ, сказал, каково его отношение к Ани Лорак .

Ани Лорак (фото из открытых источников)

Во время интервью YouTube-проекта ТСН "Наедине" Мирослав признался, что Ани Лорак, еще в 2014 году уехавшая жить в страну-оккупантку РФ, давно имела мечту заработать много российских рублей, что у нее и сбылось.

"Я бы на месте Ани Лорак так и поступил бы. Она всю жизнь об этом мечтала, ее мечта осуществилась и присоединившихся к армии публичных деятелей, а на остальное не хочу тратить силу своего мнения", — высказался Мирослав Кувалдин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что скандальная Лорак разозлила россиян . Бывшая украинка, певица Ани Лорак выступала в стране-агрессорке России на премии "Жара Music Awards" и выбрала "голые" наряды для своего номера.

На странице фан-клуба певицы в социальных сетях обнародовали видеоролик с выступлением певицы. Как написали российские СМИ, фаны были в шоке от такого откровенного наряда. Ведь Ани Лорак одела комбинезон телесного цвета с прозрачными вставками и стразами. Критики уже успели оценить такой поступок звезды.

Также "Комментарии" писали о том, что Ани Лорак в прямом эфире пожаловалась на травлю украинцев. Бывшая украинка Ани Лорак, участвовавшая в эфире "Центрального телевидения" российского канала, жаловалась на нападения жителей Украины. Она называет их несправедливыми и заметила, что плакала от отчаяния.

Звезда вошла в этот образ и чуть не плача, рассказывала, какую боль ей причиняет хейт со стороны украинских граждан. Певица говорит, что он необоснован. Однако следует заметить, что Каролина более полутора лет никак не реагирует на полномасштабную российскую войну на родине. Она не осуждает военное вторжение на территории родной Украины, и в настоящее время как выступала, так и выступает в РФ.

