Появились новые фото Анджелины Джоли в Украине
Появились новые фото Анджелины Джоли в Украине

Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила детскую больницу в Херсоне, а медики опубликовали новые фото.

10 ноября 2025, 21:27
Slava Kot
Slava Kot

Голливудская актриса и известная гуманитарная деятельница Анджелина Джоли снова посетила Украину. На этот раз она приехала в Херсон, где 5 ноября побывала в детской областной клинической больнице. Новые фото с визита Джоли были опубликованы медиками заведения.

Появились новые фото Анджелины Джоли в Украине

Анджелина Джоли в Херсоне

По данным больницы, Джоли общалась с маленькими пациентами, вручала подарки детям и уделила особое внимание работе медиков в сложных условиях войны.

"Наша звездная гостья была поражена тем, сколько всего сделано в больнице для пациентов именно в период боевых действий", – отметили в сообщении.

Медики рассказали, что актриса проявила интерес к тому, какие благотворительные организации помогают заведению и насколько существенна эта поддержка. Она также задавала много вопросов об организации медицинской помощи детям в прифронтовом регионе.

Появились новые фото Анджелины Джоли в Украине - фото 2

Анджелина Джоли с персоналом больницы в Херсоне

Во время визита в больницу Джоли получила благодарственные слова от украинских врачей.

"Услышав в свой адрес слова "Мы восхищаемся вами", она ответила "Это я восхищаюсь вами, вашим мужеством, вашим трудом под постоянной угрозой". Хрупкая, но очень мужественная женщина, накануне годовщины освобождения Херсона, напомнила всему миру о продолжающейся в Украине страшной войне, о раненых и гибели мирных жителей, среди которых много детей, о постоянной опасности, в которой живут все херсонцы", — отметили медики.

Джоли приехала в Украину вместе с международной благотворительной организацией Legacy of War Foundation, помогающей пострадавшим от военных конфликтов в разных странах. Это уже второй ее визит. Впервые актриса приезжала в Украину в 2022 году, когда посетила Львов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилось первое заявление Анджелины Джоли с визита в Украину.

Также "Комментарии" писали, что водитель кортежа Джоли, задержанный ТЦК, вышел на связь и сделал заявление.



Источник: https://www.facebook.com/share/p/1DZ8B8ZRjC/
