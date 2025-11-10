Появились новые фото Анджелины Джоли в Украине

Рубрики
Голливудская актриса и известная гуманитарная деятельница Анджелина Джоли снова посетила Украину. На этот раз она приехала в Херсон, где 5 ноября побывала в детской областной клинической больнице. Новые фото с визита Джоли были опубликованы медиками заведения.
Анджелина Джоли в Херсоне
По данным больницы, Джоли общалась с маленькими пациентами, вручала подарки детям и уделила особое внимание работе медиков в сложных условиях войны.
Медики рассказали, что актриса проявила интерес к тому, какие благотворительные организации помогают заведению и насколько существенна эта поддержка. Она также задавала много вопросов об организации медицинской помощи детям в прифронтовом регионе.
Анджелина Джоли с персоналом больницы в Херсоне
Во время визита в больницу Джоли получила благодарственные слова от украинских врачей.
Джоли приехала в Украину вместе с международной благотворительной организацией Legacy of War Foundation, помогающей пострадавшим от военных конфликтов в разных странах. Это уже второй ее визит. Впервые актриса приезжала в Украину в 2022 году, когда посетила Львов.
