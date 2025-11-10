З’явилися нові фото Анджеліни Джолі в Україні

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Голлівудська акторка та відома гуманітарна діячка Анджеліна Джолі знову відвідала Україну. Цього разу вона приїхала у прифронтовий Херсон, де 5 листопада побувала у дитячій обласній клінічній лікарні. Нові фото з візиту Джолі були опубліковані медиками закладу.
Анджеліна Джолі в Херсоні
За даними лікарні, Джолі спілкувалася з маленькими пацієнтами, вручала подарунки дітям і приділила особливу увагу роботі медиків у складних умовах війни.
Медики розповіли, що акторка виявила цікавість до того, які благодійні організації допомагають закладу і наскільки суттєвою є ця підтримка. Вона також ставила багато питань про організацію медичної допомоги дітям у прифронтовому регіоні.
Анджеліна Джолі з персоналом лікарні в Херсоні
Під час візиту до лікарні Джолі отримала слова подяки від українських лікарів.
Джолі приїхала до України разом із міжнародною благодійною організацією Legacy of War Foundation, яка допомагає постраждалим від воєнних конфліктів у різних країнах. Це вже другий її візит. Вперше акторка приїздила до України у 2022 році, коли відвідала Львів.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що з’явилася перша заява Анджеліни Джолі з візиту до України.
Також "Коментарі" писали, що водій кортежу Джолі, якого затримали ТЦК, вийшов на зв’язок і зробив заяву.