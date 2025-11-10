З’явилися нові фото Анджеліни Джолі в Україні

Голлівудська акторка та відома гуманітарна діячка Анджеліна Джолі знову відвідала Україну. Цього разу вона приїхала у прифронтовий Херсон, де 5 листопада побувала у дитячій обласній клінічній лікарні. Нові фото з візиту Джолі були опубліковані медиками закладу.

Анджеліна Джолі в Херсоні

За даними лікарні, Джолі спілкувалася з маленькими пацієнтами, вручала подарунки дітям і приділила особливу увагу роботі медиків у складних умовах війни.

"Наша зіркова гостя була вражена тим, скільки всього зроблено в лікарні для пацієнтів саме в період бойових дій", — зазначили у повідомленні.

Медики розповіли, що акторка виявила цікавість до того, які благодійні організації допомагають закладу і наскільки суттєвою є ця підтримка. Вона також ставила багато питань про організацію медичної допомоги дітям у прифронтовому регіоні.

Анджеліна Джолі з персоналом лікарні в Херсоні

Під час візиту до лікарні Джолі отримала слова подяки від українських лікарів.

"Почувши на свою адресу слова "Ми захоплюємося вами", вона відповіла "Це я захоплююся вами, вашою мужністю, вашою працею під постійною загрозою". Тендітна, але дуже мужня жінка, напередодні річниці визволення Херсона, нагадала всьому світові про страшну війну, яка триває в Україні, про поранення і загибель мирних жителів, серед яких багато дітей, про постійну небезпеку, в якій живуть усі херсонці", — зазначили медики.

Джолі приїхала до України разом із міжнародною благодійною організацією Legacy of War Foundation, яка допомагає постраждалим від воєнних конфліктів у різних країнах. Це вже другий її візит. Вперше акторка приїздила до України у 2022 році, коли відвідала Львів.

