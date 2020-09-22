Появились первые кадры со свадьбы Водяновой с миллиардером

Несколько дней назад в сети появилась информация о том, что известная модель Наталья Водянова официально стала женой французского миллиардера Антуана Арно. И вчера эту новость подтвердила сама знаменитость, опубликовав на своей странице в Instegram первые свадебные кадры.

38-летняя модель и ее возлюбленный связали себя узами брака в мэрии Парижа, а на мероприятии присутствовал сам мэр города. Водянова выбрала для свадьбы элегантное шифоновое платье макси с закрытыми плечами, подчеркнув стройную талию ремнем, а образ дополнила туфлями-лодочками такого же цвета, нежным макияжем и букетом из полевых цветов. Это платье создала ее подруга - дизайнер Ульяна Сергиенко.

Жених Антуан Арно выбрал для особенного дня строгий синий костюм, голубой галстук и белую классическую рубашку. Знаменитости выглядели очень красиво и главное - счастливо.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что о помолвке пары стало известно в начале 2020 года, тогда Водянова опубликовала в сети фотографию своего роскошного кольца. Модель и ее возлюбленный планировали сыграть большую свадьбу в Париже, но из-за пандемии

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