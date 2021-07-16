Позитив рассказал, почему развелся с женой

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Лиля Воробьева
Известный украинский исполнитель Алексей Завгородний, выступающий под сценическим псевдонимом "Позитив", откровенно рассказал о разводе с дизайнером Анной Андрейчук. О своей личной жизни артист рассказал в программе "29 вопросов".
Алексей Завгородний (фото из открытых источников)
Певец признался, что ни о чем не жалеет.
Кроме этого, он рассказал, как отреагировал на решение экс-супруги публично рассказать об их разводе.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что бывшая жена Позитива впервые назвала причину развода с певцом.
Бывшая жена екс-солиста группы "Время и Стекло" Позитива, Анна Андрейчук впервые назвала причину развода с певцом. В программе "Светская жизнь" девушка поделилась, что решение о разрыве не было однодневным, а "имело накопительный эффект".
Андрейчук добавила, что за почти два года, пока пара не жила вместе, они пытались восстановить семью и пытались встречаться. Супруги путешествовали и планировали совместное будущее. Впрочем, не сложилось.
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