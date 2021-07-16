Позитив рассказал, почему развелся с женой

Известный украинский исполнитель Алексей Завгородний, выступающий под сценическим псевдонимом "Позитив", откровенно рассказал о разводе с дизайнером Анной Андрейчук. О своей личной жизни артист рассказал в программе "29 вопросов".

Алексей Завгородний (фото из открытых источников)

Певец признался, что ни о чем не жалеет.

"Это наше общее решение. Мы общаемся, потому что у нас много общих друзей. Я не жалею ни о чем. Жизнь — очень интересная штука, как оказалось, очень короткая. Я имею в виду то, что время очень быстро летит. Те 13 лет, которые мы вместе прожили, мы многому научились, многое поняли и получили колоссальный опыт. Я очень ей благодарен ", — сказал певец.

Кроме этого, он рассказал, как отреагировал на решение экс-супруги публично рассказать об их разводе.

"У Ани было такое решение, был такой выбор. Она меня о нем предупредила. Мы оба — публичные люди. В том числе и Аня. Это было ее решение, я в любом случае поддержал бы его, даже если мне оно не понравилось" , — подчеркнул он.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что бывшая жена Позитива впервые назвала причину развода с певцом.

Бывшая жена екс-солиста группы "Время и Стекло" Позитива, Анна Андрейчук впервые назвала причину развода с певцом. В программе "Светская жизнь" девушка поделилась, что решение о разрыве не было однодневным, а "имело накопительный эффект".



Андрейчук добавила, что за почти два года, пока пара не жила вместе, они пытались восстановить семью и пытались встречаться. Супруги путешествовали и планировали совместное будущее. Впрочем, не сложилось.

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