Предательница Лорак появилась в неузнаваемом виде (ВИДЕО)

Ани Лорак (фото из открытых источников)

Российская артистка Ани Лорак, у которой есть украинское происхождение, однако предала свою родину и продолжает выступать и развлекать публику в стране-агрессоре РФ, представила новую музыкальную композицию.

На своей странице в соцсетях певица-изменница обнародовала видеоролик, в котором предстала в черном откровенном платье с разрезами. Образ она дополнила большими золотыми серьгами, выбрав при этом лаконичную прическу и насыщенный макияж.

Впрочем, ни новая песня, ни внешний вид исполнительницы не вызывали восторга у пользователей сети. В комментариях под публикацией появилось немало критики.

"Все песни как под копирку, я уже перестала их различать";

"Кошмар, губища накачала";

"Кто ее визажист?";

"Теперь не только за клипы платить надо, но и за ботоферму с комплиментами", — написали подписчики Лорак.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинский исполнитель Иво Бобул неожиданно высказался в защиту певиц Ани Лорак и Таисии Повалий, которых в Украине считают изменницами. Обе артистки покинули страну и живут и выступают в России. Свою позицию Бобул озвучил в интервью Дмитрию Гордону, заявив, что отношение украинского общества к ним было несправедливо.

По мнению Бобула, в случае с Ани Лорак ключевую роль сыграли внутренние конфликты в украинском шоу-бизнесе. Он предположил, что певица стала невыгодной конкуренткой для одного из коллег. Артист напомнил, что в 2012 году сгорел ресторан, принадлежавший тогдашнему мужу Лорак Мурату Налчаджиоглу, после чего она обратилась за помощью к знакомым в России.



