Зрадниця Лорак з'явилася у невпізнанному вигляді (ВІДЕО)

Ані Лорак (фото з відкритих джерел)

Російська артистка Ані Лорак, яка має українське походження, однак зрадила свою батьківщину та продовжує виступати й розважати публіку в країні-агресорі РФ, представила нову музичну композицію.

На своїй сторінці у соцмережах співачка-зрадниця оприлюднила відеоролик, у якому постала в чорній відвертій сукні з розрізами. Образ вона доповнила великими золотими сережками, обравши при цьому лаконічну зачіску та насичений макіяж.

Втім, ні нова пісня, ні зовнішній вигляд виконавиці не викликали захоплення у користувачів мережі. У коментарях під публікацією з’явилося чимало критики.

"Всі пісні як під копірку, я вже перестала їх розрізняти";

"Кошмар, губища накачала";

"Хто її візажист?";

"Тепер не тільки за кліпи платити треба, а ще й за ботоферму з компліментами", — написали підписники Лорак.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що український виконавець Іво Бобул неочікувано висловився на захист співачок Ані Лорак і Таїсії Повалій, яких в Україні вважають зрадницями. Обидві артистки залишили країну та нині мешкають і виступають у Росії. Свою позицію Бобул озвучив в інтерв’ю Дмитру Гордону, заявивши, що ставлення українського суспільства до них було несправедливим.

На думку Бобула, у випадку з Ані Лорак ключову роль зіграли внутрішні конфлікти в українському шоу-бізнесі. Він припустив, що співачка стала невигідною конкуренткою для когось із колег. Артист нагадав, що у 2012 році згорів ресторан, який належав тодішньому чоловікові Лорак Мурату Налчаджиоглу, після чого вона звернулася по допомогу до знайомих у Росії.



