logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Зрадниця Лорак з'явилася у невпізнанному вигляді (ВІДЕО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Зрадниця Лорак з'явилася у невпізнанному вигляді (ВІДЕО)

Ані Лорак потрапила в немилість шанувальників не тільки через невдалу пісню.

5 лютого 2026, 23:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Зрадниця Лорак з'явилася у невпізнанному вигляді (ВІДЕО)

Ані Лорак (фото з відкритих джерел)

 Російська артистка Ані Лорак, яка має українське походження, однак зрадила свою батьківщину та продовжує виступати й розважати публіку в країні-агресорі РФ, представила нову музичну композицію.

На своїй сторінці у соцмережах співачка-зрадниця оприлюднила відеоролик, у якому постала в чорній відвертій сукні з розрізами. Образ вона доповнила великими золотими сережками, обравши при цьому лаконічну зачіску та насичений макіяж.

Втім, ні нова пісня, ні зовнішній вигляд виконавиці не викликали захоплення у користувачів мережі. У коментарях під публікацією з’явилося чимало критики.

"Всі пісні як під копірку, я вже перестала їх розрізняти";

"Кошмар, губища накачала";

"Хто її візажист?";

"Тепер не тільки за кліпи платити треба, а ще й за ботоферму з компліментами", — написали підписники Лорак.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що  український виконавець Іво Бобул неочікувано висловився на захист співачок Ані Лорак і Таїсії Повалій, яких в Україні вважають зрадницями. Обидві артистки залишили країну та нині мешкають і виступають у Росії. Свою позицію Бобул озвучив в інтерв’ю Дмитру Гордону, заявивши, що ставлення українського суспільства до них було несправедливим.

 На думку Бобула, у випадку з Ані Лорак ключову роль зіграли внутрішні конфлікти в українському шоу-бізнесі. Він припустив, що співачка стала невигідною конкуренткою для когось із колег. Артист нагадав, що у 2012 році згорів ресторан, який належав тодішньому чоловікові Лорак Мурату Налчаджиоглу, після чого вона звернулася по допомогу до знайомих у Росії.


 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини