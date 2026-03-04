Предательница Лорак рассказала, когда и как перешла на сторону России

Рубрики
Лиля Воробьева
Когда-то украинская певица Ани Лорак, после 2014 года строящая карьеру в РФ, прокомментировала свое участие в песенном конкурсе Евровидения-2008, где представляла Украину.
Ани Лорак (фото из открытых источников)
В интервью российским медиа артистка заявила, что еще в 2005 году почувствовала "политизированность" конкурса после поражения в национальном отборе.
По словам Лорак, в 2008 году телеканал снова обратился к ней с предложением представить Украину. Она утверждает, что долго сомневалась перед тем, как согласиться.
Лорак также заявила, что второе место на конкурсе она завоевала благодаря песне Shady Lady, автором которой был российский певец Филипп Киркоров.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинский композитор Александр Злотник высказался о певицах, которые, по его словам, изменили Украине и продолжают выступать и зарабатывать деньги в стране-оккупанте РФ. В интервью Дмитрий Гордон Злотник отметил, что Таисия Повалий, Ани Лорак, Лолита Милявская и Наташа Королева, по его мнению, руководствуются, прежде всего, финансовыми интересами.Также он подчеркнул, что, по его убеждению, эти артистки не испытывают особой привязанности и к России, а ориентируются исключительно на материальную выгоду.