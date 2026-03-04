Предательница Лорак рассказала, когда и как перешла на сторону России

Когда-то украинская певица Ани Лорак, после 2014 года строящая карьеру в РФ, прокомментировала свое участие в песенном конкурсе Евровидения-2008, где представляла Украину.

Ани Лорак (фото из открытых источников)

В интервью российским медиа артистка заявила, что еще в 2005 году почувствовала "политизированность" конкурса после поражения в национальном отборе.

По словам Лорак, в 2008 году телеканал снова обратился к ней с предложением представить Украину. Она утверждает, что долго сомневалась перед тем, как согласиться.

"Несмотря на то, что было принято политическое решение, чтобы я не поехала на Евровидение в 2005 году, в 2008-м телеканал пришел ко мне и попросил представить страну на конкурсе. Я попросила время, чтобы подумать. Бросала монетку, и она трижды показала, что надо ехать. Но было ощущение, что это поле".

Лорак также заявила, что второе место на конкурсе она завоевала благодаря песне Shady Lady, автором которой был российский певец Филипп Киркоров.

"Справедливость победила. В 2008-м люди голосовали за песню Shady Lady, которую написал Филипп Киркоров. Тогда было сотрудничество и содружество, потому что в нашей международной команде был болгарин Киркоров, представители России, Греции, Армении, а также танцоры со всего постсоветского пространства. Мы прекрасно выступили из всего постсоветского пространства". началась моя карьера в России", – отметила она.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинский композитор Александр Злотник высказался о певицах, которые, по его словам, изменили Украине и продолжают выступать и зарабатывать деньги в стране-оккупанте РФ. В интервью Дмитрий Гордон Злотник отметил, что Таисия Повалий, Ани Лорак, Лолита Милявская и Наташа Королева, по его мнению, руководствуются, прежде всего, финансовыми интересами.

Также он подчеркнул, что, по его убеждению, эти артистки не испытывают особой привязанности и к России, а ориентируются исключительно на материальную выгоду.