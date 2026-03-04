Зрадниця Лорак розповіла, коли і як перейшла на бік Росії

Колись українська співачка Ані Лорак, яка після 2014 року будує кар’єру в РФ, прокоментувала свою участь у пісенному конкурсі Євробачення-2008, де представляла Україну.

Ані Лорак (фото з відкритих джерел)

В інтерв’ю російським медіа артистка заявила, що ще у 2005 році відчула "політизованість" конкурсу після поразки в національному відборі.

За словами Лорак, у 2008 році телеканал знову звернувся до неї з пропозицією представити Україну. Вона стверджує, що довго вагалася перед тим, як погодитися.

"Незважаючи на те, що було прийнято політичне рішення, щоб я не поїхала на Євробачення в 2005 році, в 2008-му телеканал прийшов до мене і попросив представити країну на конкурсі. Я попросила час, щоб подумати. Кидала монетку, і вона тричі показала, що треба їхати. Але було відчуття, що це політизовано", – сказала співачка.

Лорак також заявила, що друге місце на конкурсі вона здобула завдяки пісні Shady Lady, автором якої був російський співак Філіп Кіркоров.

"Справедливість перемогла. У 2008-му люди голосували за пісню Shady Lady, яку написав Філіп Кіркоров. Тоді була співпраця і співдружність, тому що в нашій міжнародній команді був болгарин Кіркоров, представники Росії, Греції, Вірменії, а також танцюристи з усього пострадянського простору. Ми прекрасно виступили, завоювали друге місце. Можна сказати, що з цього моменту почалася моя кар'єра в Росії", – зазначила вона.

