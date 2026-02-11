Предательница Лорак с мужем пошли на крайние меры из-за бесконечных ссор

Российская певица Ани Лорак, родившаяся в Украине, однако поддержавшая страну-агрессора и продолжающая выступать в РФ, сталкивается с трудностями в браке со своим мужем — йога-инструктором Исааком Вижраку.

Ани Лорак и Исаак Вижраку (фото из открытых источников)

Как сообщают российские пропагандистские ресурсы, артистка призналась, что ныне их отношения проходят серьезное испытание. Супруги начали ремонт в своем жилище.

"Ремонт — это большое испытание для отношений. Я могу сказать, что те пары, которые прошли ремонтные работы вместе, это крепкие пары. Да, мы тоже в процессе. Мы сейчас тоже в реконструкции, и это, конечно, споры: один хочет один цвет, другой — другой. Но, слава Богу, побеждает одна из лучших любовей", — поделилась одна из них.

В то же время в медиапространстве ходят слухи, что в семье певицы не все в порядке. В частности, пишут, что ее мужу не хватает средств на обеспечение обычного уровня жизни. Также российские пропагандисты сообщали, что Исаак Вижраку якобы недоволен тем, что Лорак тратит значительные суммы денег на свою проблемную дочь Софию.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинский исполнитель Иво Бобул неожиданно высказался в защиту певиц Ани Лорак и Таисии Повалий, которых в Украине считают изменницами. Обе артистки покинули страну и живут и выступают в России. Свою позицию Бобул озвучил в интервью Дмитрию Гордону, заявив, что отношение украинского общества к ним было несправедливо.

По мнению Бобула, в случае с Ани Лорак ключевую роль сыграли внутренние конфликты в украинском шоу-бизнесе. Он предположил, что певица стала невыгодной конкуренткой для одного из коллег. Артист напомнил, что в 2012 году сгорел ресторан, принадлежавший тогдашнему мужу Лорак Мурату Налчаджиоглу, после чего она обратилась за помощью к знакомым в России.

