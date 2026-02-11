Зрадниця Лорак з чоловіком пішли на крайні заходи через нескінченні сварки

Російська співачка Ані Лорак, яка народилася в Україні, однак підтримала країну-агресора та продовжує виступати в РФ, стикається з труднощами у шлюбі зі своїм чоловіком — йога-інструктором Ісааком Віджраку.

Ані Лорак та Ісаак Віджраку (фото із відкритих джерел)

Як повідомляють російські пропагандистські ресурси, артистка зізналася, що нині їхні стосунки проходять серйозне випробування. Подружжя розпочало ремонт у своєму житлі.

"Ремонт — це велике випробування для стосунків. Я можу сказати, що ті пари, які пройшли ремонтні роботи разом, це міцні пари. Так, ми теж у процесі. Ми зараз теж в реконструкції, і це, звичайно, суперечки: один хоче один колір, другий — інший. Але, слава Богу, перемагає любов", — поділилася одна з найбільших зрадниць України Ані Лорак.

Водночас у медіапросторі ширяться чутки, що в родині співачки не все гаразд. Зокрема, пишуть, що її чоловікові бракує коштів на забезпечення звичного рівня життя. Також російські пропагандисти повідомляли, що Ісаак Віджраку нібито незадоволений тим, що Лорак витрачає значні суми грошей на свою проблемну доньку Софію.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що український виконавець Іво Бобул неочікувано висловився на захист співачок Ані Лорак і Таїсії Повалій, яких в Україні вважають зрадницями. Обидві артистки залишили країну та нині мешкають і виступають у Росії. Свою позицію Бобул озвучив в інтерв’ю Дмитру Гордону, заявивши, що ставлення українського суспільства до них було несправедливим.

На думку Бобула, у випадку з Ані Лорак ключову роль зіграли внутрішні конфлікти в українському шоу-бізнесі. Він припустив, що співачка стала невигідною конкуренткою для когось із колег. Артист нагадав, що у 2012 році згорів ресторан, який належав тодішньому чоловікові Лорак Мурату Налчаджиоглу, після чого вона звернулася по допомогу до знайомих у Росії.

