logo

BTC/USD

26467.07

ETH/USD

1807.86

LTC/USD

85.28

USD/UAH

37.42

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Представительница Польши на Евровидении прокомментировала скандал из-за связи ее брата с Россией
commentss НОВОСТИ Все новости

Представительница Польши на Евровидении прокомментировала скандал из-за связи ее брата с Россией

Певица Бланка сказала, что это сплошная неправда, от которой ей больно

25 мая 2023, 23:15
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Исполнительница из Польши Бланка, представлявшая эту страну на Евровидении-2023, высказалась по поводу того, что ее брат выступает за кровавый режим Кремля.

Представительница Польши на Евровидении прокомментировала скандал из-за связи ее брата с Россией

Польская певица Бланка (фото из открытых источников)

Польская знаменитость рассказала, что вся ее семья поддерживает только Украину. По этой причине ей больно из-за того, что ее брат обвиняется в поддержке страны-агрессора.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Хочу однозначно подчеркнуть, что категорически не согласна с этой информацией. Когда пишу это, плачу от печали. Никогда в жизни мне не приходило в голову, что я буду связана с чем-то совершенно отличным от того, что в моем сердце и моих взглядах ", – написано в информации пресс-службы певицы.

Она добавляет, что ее родственники никогда не поддерживали РФ. Сама Бланка с нетерпением ждет, когда наша страна победит, и она сможет приехать в Украину со своими песнями.

"То, с чем СМИ пытаются связать меня, абсурдно, расходится с правдой и заставляет меня испытывать такую боль, которую я никогда раньше не испытывала", — рассказала певица.

При этом брат исполнительницы Оливер обнародовал пост на своей странице, где поддержит пропагандистские нарративы. Там речь шла о "киевских нацистах" и "освободителях".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Джамала обманула организаторов "Евровидения" . Джамала совместно с другими украинскими артистами открывала финал "Евровидения-2023" в Ливерпуле. Украинская певица написала, что очень хотела поддержать сограждан, однако боялась, что эту часть выступления уберут из эфира. Да, она все же отважилась реализовать задуманное.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!