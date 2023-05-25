Представительница Польши на Евровидении прокомментировала скандал из-за связи ее брата с Россией

Исполнительница из Польши Бланка, представлявшая эту страну на Евровидении-2023, высказалась по поводу того, что ее брат выступает за кровавый режим Кремля.

Польская певица Бланка (фото из открытых источников)

Польская знаменитость рассказала, что вся ее семья поддерживает только Украину. По этой причине ей больно из-за того, что ее брат обвиняется в поддержке страны-агрессора.

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"Хочу однозначно подчеркнуть, что категорически не согласна с этой информацией. Когда пишу это, плачу от печали. Никогда в жизни мне не приходило в голову, что я буду связана с чем-то совершенно отличным от того, что в моем сердце и моих взглядах ", – написано в информации пресс-службы певицы.

Она добавляет, что ее родственники никогда не поддерживали РФ. Сама Бланка с нетерпением ждет, когда наша страна победит, и она сможет приехать в Украину со своими песнями.

"То, с чем СМИ пытаются связать меня, абсурдно, расходится с правдой и заставляет меня испытывать такую боль, которую я никогда раньше не испытывала", — рассказала певица.

При этом брат исполнительницы Оливер обнародовал пост на своей странице, где поддержит пропагандистские нарративы. Там речь шла о "киевских нацистах" и "освободителях".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Джамала обманула организаторов "Евровидения" . Джамала совместно с другими украинскими артистами открывала финал "Евровидения-2023" в Ливерпуле. Украинская певица написала, что очень хотела поддержать сограждан, однако боялась, что эту часть выступления уберут из эфира. Да, она все же отважилась реализовать задуманное.