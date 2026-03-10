logo

Приглашает на последний вечер: тяжелобольная пропагандистка Кремля заговорила о "вечере прощания"

У пропагандистки Симоньян заговорили о прощальном вечере, куда приглашают всех желающих.

10 марта 2026, 21:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, заявляющая, что борется с онкологическим заболеванием, рассказала об информации о якобы запланированном прощальном вечере.

Приглашает на последний вечер: тяжелобольная пропагандистка Кремля заговорила о "вечере прощания"

Маргарита Симоньян (фото из открытых источников)

Об этом разжигатель войны и ненависти к украинцам написала на своей странице в Telegram.

В социальных сетях начала распространяться информация о том, что Симоньян якобы приглашает своих поклонников на прощальный вечер.

В частности, в приглашении отмечалось, что должна пройти встреча с Симоньян, во время которой все смогут попрощаться. "Приходите, пожалуйста, если сможете и захотите. Поговорим, обнимемся, посмеемся сквозь слезы. Скажем друг другу важное. Спасибо вам за все", — сказано в приглашении, разосланном от имени Симоньян.

В то же время сама пропагандистка заявила, что такая информация не соответствует действительности и опровергла сообщение о проведении подобного мероприятия. "Уважаемые друзья, если вы увидите где-то подобную информацию – не ведитесь, это фейк", — написала она в своем Телеграмме.

Приглашает на последний вечер: тяжелобольная пропагандистка Кремля заговорила о ”вечере прощания” - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян , которая, по ее словам, проходит лечение от онкологического заболевания, сообщила об изменениях в облике, в том числе наборе лишнего веса.

Сама пропагандистка заявила, что во время лечения вынуждена принимать сильнодействующие препараты, воздействующие на организм: меняется масса тела, появляются отеки, а также заметная усталость на лице. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

В то же время пользователи сети начали оставлять замечания по поводу ее внешнего вида, предполагая, что она якобы специально акцентирует внимание на изменениях. 45-летняя Симоньян отреагировала на один из таких комментариев.



