Запрошує на останній вечір: важкохвора пропагандистка Кремля заговорила про "вечір прощання"
НОВИНИ

Запрошує на останній вечір: важкохвора пропагандистка Кремля заговорила про "вечір прощання"

У пропагандистки Симоньян заговорили про прощальний вечір, куди запрошують усіх бажаючих.

10 березня 2026, 21:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка заявляє, що бореться з онкологічним захворюванням, розповіла про інформацію щодо нібито запланованого прощального вечора.

Запрошує на останній вечір: важкохвора пропагандистка Кремля заговорила про "вечір прощання"

Маргарита Симоньян (фото з відкритих джерел)

Про це розпалювачка війни та ненависті до українців написала на своїй сторінці в Telegram.

У соціальних мережах почала поширюватися інформація про те, що Симоньян нібито запрошує своїх прихильників на прощальний вечір.

Зокрема, у запрошенні зазначалося, що має відбутися зустріч із Симоньян, під час якої всі зможуть попрощатися. "Приходьте, будь ласка, якщо зможете і захочете. Поговоримо, обіймемося, посміємося крізь сльози. Скажемо один одному важливе. Дякую вам за все", — сказано в запрошенні, розісланому від імені Симоньян.

Водночас сама пропагандистка заявила, що така інформація не відповідає дійсності, та спростувала повідомлення про проведення подібного заходу. "Шановні друзі, якщо ви побачите десь подібну інформацію — не ведіться, це фейк", — написала вона у своєму Телеграм.

Запрошує на останній вечір: важкохвора пропагандистка Кремля заговорила про ”вечір прощання” - фото 2

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що  російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка, за її словами, проходить лікування від онкологічного захворювання, повідомила про зміни у зовнішності, зокрема набір зайвої ваги.

 Сама пропагандистка заявила, що під час лікування змушена приймати сильнодіючі препарати, які впливають на організм: змінюється маса тіла, з’являються набряки, а також помітна втома на обличчі. Про це пишуть російські пропагандистські медіа.

Водночас користувачі мережі почали залишати зауваження щодо її зовнішнього вигляду, припускаючи, що вона нібито спеціально акцентує увагу на змінах. 45-річна Симоньян відреагувала на один із таких коментарів.



