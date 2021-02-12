Принц Уильям и Кейт Миддлтон планируют четвертого ребенка

Герцогиня Кембриджская призналась, что мечтает о рождении дочери. В недавнем разговоре с изданием Us Weekly один из них сообщил, что герцог и герцогиня Кембриджские уже тщательно занимаются вопросом планирования четвертого малыша.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон - фото из открытых источников

По информации, Кейт Миддлтон планировала четвертую беременность раньше, однако пандемия короновируса внесла коррективы в планы королевской семьи – герцогиня побоялась вынашивать и рожать ребенка во время эпидемии, однако сейчас ее страхи не сильны.

Кроме этого сообщается, что принц Уильям изначально был против рождения четвертого ребенка, однако позднее изменил свое мнение под влиянием аргументов супруги. Точной информации о том, беременна ли на данный момент Кейт Миддлтон или зачатие только в планах, пока нет. Мысли о рождении четвертого ребенка появились у Кейт после того, как ее сестра Пиппа объявила о своей второй беременности в декабре прошлого года. КАроме того, 39-летняя Кейт тщательно готовится к будущей беременности, соблюдая специальную диету.

Напомним, жена принца Уильяма Кейт Миддлтон на карантине не теряла времени зря и освоила новую профессию. Так, она стала парикмахером для своих детей из-за карантинных мер в стране. Об этом герцогиня заявила на видео-конференции с группой других родителей. Герцогиня Кембриджская признается, что данная профессия требует определенных знаний и умений, поэтому ее дети не в восторге от полученного результата.

Как и другим мамам, Кейт Миддлтон пришлось взять на себя роль учителя на период карантина. Она признается, что такое испытание дается ей весьма непросто, ведь свои познания в математике она оценивает на 5 из 10 баллов. Опорой и поддержкой в этой ситуации для герцогини остается супруг принц Уильям.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!