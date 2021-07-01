Принцессе Диане исполнилось бы 60: подборка лучших цитат Леди Ди

В начале июля многие британцы, а также люди по всему миру вспоминают о той, чья ум, красота и характер поражали многих еще в прошлом веке. Не случись страшной аварии, принцесса Диана Уэльская могла бы радовать наши взоры до сих пор. "Комментарии" решили отдать должное покойной монаршей особе, сделав подборку из самых известных и, безусловно, лучших цитат Леди Ди.



1 июля принцесса Диана отпраздновала бы 60-летие. Фото из открытых источников

1. Мне всегда было известно, что я никогда не стану следующей королевой. И мне хотелось бы быть королевой — в сердцах людей, но королевой этой страны я себя не вижу.

2. Философским складом ума является искусство переживать несчастья других.

3. Если бы рожать пришлось мужчинам, ни у одного из них не было бы больше одного ребенка.

4. Объятия способны сделать много хорошего — в особенности для детей.

5. Женщина, считающая, что принести в её жизнь смысл может только мужчина, не пробовала работать.

6. Худшая болезнь нашего времени — это страдания многих людей из-за того, что их никогда не любили.

7. Счастье принудительно не создается, не нужно иллюзий. Попытки привыкнуть или перетерпеть отнимут столько сил, что на само счастье их просто не останется.

8. Женщины королевской семьи состоят из стали и бетона. Им нельзя переживать, болеть, нервничать, они готовы к выполнению своих обязанностей спустя полчаса после родов или перенесенного инфаркта.

9. Люди так любят сотворенный образ принцессы, которая когда-то была Золушкой, что не замечают, насколько бывшая Золушка несчастна.

10. Совершайте добро просто так, не ожидая награды, зная, что однажды кто-то может сделать то же самое для вас.

11. Каждого стоит ценить. Каждый может что-то дать взамен.

12. ВИЧ не делает людей опасными, так что вы можете пожимать им руки и обнимать их. Один Бог знает, насколько они в этом нуждаются.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какую вещь принцесса Диана хотела сделать незадолго до своей трагичной кончины. Подробности — в нашем материале.

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