Стало известно, что принцесса Диана хотела сделать перед своей смертью

Великобритания постепенно готовится к очередной важной мемориальной дате в истории королевской семьи. 1 июля трагично погибшая принцесса Диана отмечала бы 60-летний юбилей. Как сообщает издание MNS, на днях стали известны подробности ее последнего телефонного звонка, сделанного незадолго до смерти.



Принцессе Диане исполнилось бы 60 лет. Фото из открытых источников

Информация распространилась благодаря съемкам новой документалки под названием "Диана".

По признанию королевского репортера и хорошего друга покойной принцессы Ричарда Кея, именно он стал последним человеком, который слышал Диану по телефону. Перед таким фактом мужчину поставили полицейские, расследующие все факты страшной автокатастрофы, забравшей жизнь представительницы королевской семьи.

Ричард Кей говорит, что общался с принцессой Дианой о ее планах на будущее, и был восхищен ее силой и желанием начать новую главу в своей жизни. Также, по словам королевского фотографа, Диана была довольна своим отдыхом в Париже, говорила, что находится в "весьма хорошем месте". И, тем не менее, самым главным её желанием, озвученным за несколько часов до смерти, было возвращение в Великобританию и необходимость увидеться с сыновьями.

К слову, еще раньше пресса общалась как с принцем Уильямом, так и с принцем Гарри. На момент гибели их матери Дианы им было всего лишь по 15 и 12 лет соответственно. Незадолго до катастрофы, забравшей жизнь принцессы, они тоже говорили с ней.

Впоследствии оба принца признавались, что их общение с Дианой было непозволительно коротким, потому как, будучи детьми, они были больше заинтересованы в играх с кузинами. Гарри и Уильям признавались, что, имей возможность вернуться в тот день, говорили бы с мамой так долго, насколько это возможно.

Также принцы утверждали, что не было бы и дня, чтобы они не вспоминали о покойной принцессе Диане. Согласно их заверениям, им бы очень хотелось узнать, какой матерью она бы была сейчас.

К слову, в день рождения Дианы, 1 июля 2021 года, на территории Кенсингтонского дворца планируется мемориальная церемония в память о погибшей королевской персоне. Ожидается открытие статуи принцессы.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что у принца Гарри, одного из сыновей Дианы, и его супруги Меган Маркл недавно появилось пополнение в семье. Как счастливые родители назвали свою дочурку, узнавайте в нашем материале.

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