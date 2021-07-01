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Главная Новости Звезды персона Принцы Гарри и Уильям открыли памятник принцессе Диане: как он выглядит
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Принцы Гарри и Уильям открыли памятник принцессе Диане: как он выглядит

Официальное мероприятие было довольно скромным

сегодня, 22:20
Автор:

Лиля Воробьева

Сегодня в саду Кенсингтонского дворца состоялось торжественное открытие скульптуры в честь Дианы Спенсер. На официальной церемонии присутствовали только родные и близкие покойной принцессы: ее брат Чарльз Спенсер, 9-й граф Спенсер, и ее сестры — леди Элизабет Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз. Об этом пишет "Hello".

Принцы Гарри и Уильям открыли памятник принцессе Диане: как он выглядит

В Лондоне открыли памятник принцессе Диане (фото: REUTERS)

Скульптуру открыли сыновья Дианы — принц Уильям и принц Гарри. Братья прибыли в парк еще до начала мероприятия  и, поздоровавшись с родственниками, торжественно сняли ткань с памятника своей матери.

Первые детали открытия памятника в честь принцессы Дианы появились еще в мае этого года. Сыновья Дианы от публичных выступлений отказались.

Через несколько минут после открытия в официальном Instagram-аккаунте герцога и герцогини Кембриджских появилось фото принцев на фоне статуи и их совместное заявление. В нем  они поблагодарили всех, кто принял участие в открытии этого памятника.

"Сегодня, когда нашей матери могло бы исполниться 60 лет, мы вспоминаем ее любовь, силу и характер — те качества, которые сделали ее силой добра во всем мире, изменив к лучшему бесчисленное количество жизней", — говорится в сообщении.

Юбилей принцессы Дианы был омрачен рядом неприятных событий между ее сыновьями. После скандального побега Уильям и Гарри долгое время не могли поделить фонд имени Дианы. И только недавно они решили, что все будущие поступления будут честно разделены между благотворительными организациями братьев.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, почему принцы Уильям и Гарри открывали статую принцессы Дианы без своих жен.



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Источник: https://ru.hellomagazine.com/monarkhi/britanskie-monarkhi/40948-snova-vmeste-printc-garri-i-printc-uilyam-otkryli-pamyatnik-printcesse-diane.html
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