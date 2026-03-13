logo

BTC/USD

71644

ETH/USD

2124.84

USD/UAH

44.16

EUR/UAH

50.96

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Приняла срочные меры: после скандала с квартирой Долиной угрожают
commentss НОВОСТИ Все новости

Приняла срочные меры: после скандала с квартирой Долиной угрожают

Лариса Долина переживает за свою безопасность

13 марта 2026, 03:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российская певица Лариса Долина, поддерживающая террористическое вторжение РФ в Украину, ужесточила личную охрану после того, как начала получать угрозы.

Приняла срочные меры: после скандала с квартирой Долиной угрожают

Лариса Долина (фото из открытых источников)

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. По их данным, угрозы в адрес артистки начали приходить после громкого скандала, связанного с продажей квартиры в районе Хамовники. Теперь путинистка появляется на публике только в сопровождении телохранителей.

"Лариса Александровна усилила свою охрану: с ней ездят больше четырех телохранителей не только на гастроли по России, но и на московские мероприятия", – рассказал российский продюсер Сергей Дворцов.

Он также отметил, что присутствие охраны прописано даже в райдере певицы.

Скандал вокруг Долиной разгорелся после того, как она продала квартиру Полине Лурье, но затем пыталась признать сделку недействительной. Однако суд принял сторону покупателя, и певице пришлось покинуть жилье.

После этого инцидента, по данным РосСМИ, Долина начала получать угрозы. В то же время личности людей, которые их присылают, пока не установлены.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица Лариса Долина , оказавшаяся в центре громкого скандала из-за аферы с продажей квартиры в Москве, похоже, решила идти до конца и не возвращать жилье законной владелице. Как сообщают российские СМИ, путинистка покинула территорию РФ, так и не передав ключи покупателю.

Ранее суд обязал Долину освободить квартиру. Певица начала вывозить свои вещи, однако делала это очень медленно, фактически затягивая процесс выселения. Когда же пора передавать ключи, ситуация приобрела новый абсурдный поворот.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://absatz.media/
Теги:

Новости

Все новости