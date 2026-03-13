Российская певица Лариса Долина, поддерживающая террористическое вторжение РФ в Украину, ужесточила личную охрану после того, как начала получать угрозы.

Лариса Долина (фото из открытых источников)

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. По их данным, угрозы в адрес артистки начали приходить после громкого скандала, связанного с продажей квартиры в районе Хамовники. Теперь путинистка появляется на публике только в сопровождении телохранителей.

"Лариса Александровна усилила свою охрану: с ней ездят больше четырех телохранителей не только на гастроли по России, но и на московские мероприятия", – рассказал российский продюсер Сергей Дворцов.

Он также отметил, что присутствие охраны прописано даже в райдере певицы.

Скандал вокруг Долиной разгорелся после того, как она продала квартиру Полине Лурье, но затем пыталась признать сделку недействительной. Однако суд принял сторону покупателя, и певице пришлось покинуть жилье.

После этого инцидента, по данным РосСМИ, Долина начала получать угрозы. В то же время личности людей, которые их присылают, пока не установлены.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица Лариса Долина , оказавшаяся в центре громкого скандала из-за аферы с продажей квартиры в Москве, похоже, решила идти до конца и не возвращать жилье законной владелице. Как сообщают российские СМИ, путинистка покинула территорию РФ, так и не передав ключи покупателю.

Ранее суд обязал Долину освободить квартиру. Певица начала вывозить свои вещи, однако делала это очень медленно, фактически затягивая процесс выселения. Когда же пора передавать ключи, ситуация приобрела новый абсурдный поворот.



