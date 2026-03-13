logo_ukra

Вжила термінових заходів: після скандалу з квартирою Доліній погрожують
НОВИНИ

Вжила термінових заходів: після скандалу з квартирою Доліній погрожують

Лариса Доліна переживає за свою безпеку

13 березня 2026, 03:10
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Російська співачка Лариса Доліна, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, посилила особисту охорону після того, як почала отримувати погрози.

Вжила термінових заходів: після скандалу з квартирою Доліній погрожують

Лариса Доліна (фото з відкритих джерел)

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ. За їхніми даними, погрози на адресу артистки почали надходити після гучного скандалу, пов’язаного з продажем квартири в районі Хамовники. Тепер путіністка з’являється на публіці лише у супроводі охоронців.

"Лариса Олександрівна посилила свою охорону: з нею їздять більше чотирьох охоронців не тільки на гастролі по Росії, але і на московські заходи", – розповів російський продюсер Сергій Дворцов.

Він також зазначив, що присутність охорони прописана навіть у райдері співачки.

Скандал навколо Доліної розгорівся після того, як вона продала квартиру Поліні Лурьє, але згодом намагалася визнати угоду недійсною. Проте суд став на бік покупчині, і співачці довелося залишити житло.

Після цього інциденту, за даними росЗМІ, Доліна почала отримувати погрози. Водночас особи людей, які їх надсилають, наразі не встановлені.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська співачка Лариса Доліна, яка опинилася в центрі гучного скандалу через аферу з продажем квартири в Москві, схоже, вирішила йти до кінця й не повертати житло законній власниці. Як повідомляють російські ЗМІ, путіністка залишила територію РФ, так і не передавши ключі покупчині.

Раніше суд зобов’язав Доліну звільнити квартиру. Співачка почала вивозити свої речі, однак робила це вкрай повільно, фактично затягуючи процес виселення. Коли ж настав час передавати ключі, ситуація набула нового абсурдного повороту.

 



