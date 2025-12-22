Проходящая лечение от онкологического заболевания российская пропагандистка Маргарита Симоньян поделилась историей о том, как врачам пришлось спасать жизнь ее детей.

Как сообщают российские пропагандистские медиа, Симоньян решила публично высказаться после трагедии с российской блоггершей, избравшей домашние роды и потерявшей младенца.

По словам путинистки, ее роды проходили легко, однако новорожденных пришлось реанимировать.

"У меня было три опыта безоблачных родов. Безоблачных для меня. Два из них — второй и третий — без эпидуралки, вообще без ничего. На видео, которое снимала моя сестра, присутствовавшая как группа поддержки, слышно, как врач уже во время потуг говорит: 'Не трогайте ее, она сама!'."

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что проходящая лечение от онкологического заболевания российская пропагандистка Маргарита Симоньян откровенно поделилась подробностями своего самочувствия. В собственном Telegram-канале соратница Кремля призналась, что по болезни у нее появился сильный страх за своих детей.

По словам Симоньян, после третьего курса химиотерапии ее состояние продолжает усложняться. Она отмечает, что симптомы онкологии сопровождаются болью во всем теле и частыми госпитализациями.

"Ноги немного не держат, боли везде (вполне, впрочем, терпимые), изжога вот постоянная измучила, ничего не помогает. Но это, знаете, бывает у людей и без всякой онкологии. А вот первое время после химии приходится тяжело. Госпитализируют иногда назад в больницы, часто до ближайшего падают показатели крови или желудок с пищеводом сходят с ума из-за повреждения слизистой", — написала пропагандистка.

