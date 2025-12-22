Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Проходящая лечение от онкологического заболевания российская пропагандистка Маргарита Симоньян поделилась историей о том, как врачам пришлось спасать жизнь ее детей.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Как сообщают российские пропагандистские медиа, Симоньян решила публично высказаться после трагедии с российской блоггершей, избравшей домашние роды и потерявшей младенца.
По словам путинистки, ее роды проходили легко, однако новорожденных пришлось реанимировать.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что проходящая лечение от онкологического заболевания российская пропагандистка Маргарита Симоньян откровенно поделилась подробностями своего самочувствия. В собственном Telegram-канале соратница Кремля призналась, что по болезни у нее появился сильный страх за своих детей.
По словам Симоньян, после третьего курса химиотерапии ее состояние продолжает усложняться. Она отмечает, что симптомы онкологии сопровождаются болью во всем теле и частыми госпитализациями.