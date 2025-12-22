Рубрики
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка проходить лікування від онкологічного захворювання, поділилася історією про те, як лікарям довелося рятувати життя її дітей.
Як повідомляють російські пропагандистські медіа, Симоньян вирішила публічно висловитися після трагедії з російською блогеркою, яка обрала домашні пологи і втратила немовля.
За словами путіністки, її власні пологи проходили легко, однак новонароджених довелося реанімувати.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка проходить лікування від онкологічного захворювання, відверто поділилася подробицями свого самопочуття. У власному Telegram-каналі соратниця Кремля зізналася, що через хворобу в неї з’явився сильний страх за своїх дітей.
За словами Симоньян, після третього курсу хіміотерапії її стан продовжує ускладнюватися. Вона зазначає, що симптоми онкології супроводжуються болем у всьому тілі та частими госпіталізаціями.