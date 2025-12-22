Довелося реанімувати: головна пропагандистка Кремля розповіла про народження своїх дітей

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка проходить лікування від онкологічного захворювання, поділилася історією про те, як лікарям довелося рятувати життя її дітей.

Як повідомляють російські пропагандистські медіа, Симоньян вирішила публічно висловитися після трагедії з російською блогеркою, яка обрала домашні пологи і втратила немовля.

За словами путіністки, її власні пологи проходили легко, однак новонароджених довелося реанімувати.

"У мене було три досвіди безхмарних пологів. Безхмарних для мене. Два з них — другий і третій — без епідуралки, взагалі без нічого. На відео, яке знімала моя сестра, що була присутня як група підтримки, чути, як лікар уже під час потуг каже: 'Не чіпайте її, вона сама!'."

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка проходить лікування від онкологічного захворювання, відверто поділилася подробицями свого самопочуття. У власному Telegram-каналі соратниця Кремля зізналася, що через хворобу в неї з’явився сильний страх за своїх дітей.

За словами Симоньян, після третього курсу хіміотерапії її стан продовжує ускладнюватися. Вона зазначає, що симптоми онкології супроводжуються болем у всьому тілі та частими госпіталізаціями.

"Ноги трошки не тримають, болі скрізь (цілком, утім, терпимі), печія ось постійна змучила, нічого не допомагає. Але це, знаєте, буває в людей і без усякої онкології. А ось перший час після хімії доводиться важко. Госпіталізують інколи назад до лікарень, часто до найближчих, щоб терміново прокапати і стабілізувати стан, коли небезпечно падають показники крові або шлунок зі стравоходом божеволіють через пошкодження слизової", — написала пропагандистка.

